Петима души са арестувани за участие в тайна терористична мрежа, която планирала убийството на гръцко-еврейски бизнесмен, свързан с отбранителната промишленост, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Четирима закоравели престъпници са арестувани в Северна Македония, а един в Гърция. Един заподозрян все още е на свобода, като и шестимата са граждани на Северна Македония

Твърди се, че заподозреният, който е на свобода, е участвал в засада през 2008 г. срещу агентите за борба с тероризма на Северна Македония, при която е убит един от тях.

Връзка с Иран

Длъжностни лица в разузнавателните служби на Гърция и Северна Македония също смятат, че планът на заподозрените е бил разработен в сътрудничество с тайните служби на Иран, твърдение, което иранското посолство в Атина отхвърли като безпочвена израелска пропаганда.

Разузнавателните агенции на двете държави са били информирани за заговора от неназована трета агенция, за която се предполага, че е израелският Мосад. ОЩЕ: Северна Македония разби терористична клетка на ИДИЛ (СНИМКА)

Мрежата е родена в турски затвор

Длъжностни лица от Северна Македония са съобщили на гръцкото издание, че двама от заподозрените са установили връзки с ирански граждани в турски затвор. Там те са излежавали по 14-годишни присъди за трафик на наркотици.

Двамата са били осъдени през 2010 г. и освободени през 2020 г.

Гърция и Северна Македония разкриха имената на двама ирански граждани, за които се твърди, че са свързани със заговорниците: единият е Едрис Джахангири Маванех, за който се твърди, че има пряка връзка с Иранската революционна гвардия. Според гръцки служители, разговаряли с Kathimerini, лицето е издирвано от няколко разузнавателни агенции, включително ЦРУ и Мосад.

Другият иранец, Наджи Шарифи Зиндащи, е арестуван и обвинен в контрабанда на два тона хероин в Гърция през 2014 г., но е оправдан поради липса на достатъчно доказателства.

Според властите, именно той е свързал Маванех със северномакедонските престъпници.

Зиндащи е обект и на заповед за арест на ФБР от 2024 г. за предполагаемо вербуване на двама канадски членове на Hells Angels, замесени в трафик на наркотици в миналото, за убийството на двама ирански дисиденти, пребиваващи в САЩ.

Властите смятат, че един от заподозрените е участвал и в нападение срещу граничен полицейски пост в село Госинце на 21 април 2015 г.

При това нападение около 40 въоръжени мъже, носещи отличителните знаци на Армията за освобождение на Косово (АОК), завързаха и пребиха четирима северномакедонски полицаи и откраднаха оръжията и комуникационното им оборудване. ОЩЕ: План за терор на гръцка земя: Нови подробности терориста от "Хамас"