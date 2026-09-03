За първи път български ресторанти влизат в международна винена мрежа

EDEN в Пловдив и ADOR в София са първите два ресторанта у нас, получили международното признание за винена селекция и професионално винено обслужване

Българската гастрономическа сцена вече има първите си представители в CMB Experience Certified - международната мрежа на Concours Mondial de Bruxelles. В нея влизат EDEN в Пловдив и ADOR в София, които стават първите два български ресторанта с това признание.

CMB Experience Certified е създадена за ресторанти, винени барове и други места, които поддържат високо ниво на винена селекция и обслужване. Условието е в листата им да присъстват поне пет вина, отличени от Concours Mondial de Bruxelles, а сертификацията поставя акцент и върху професионалното им представяне пред гостите. И двата български ресторанта надхвърлят многократно минималното изискване.

В селекцията на EDEN присъстват 22 отличени от CMB предложения, а цялата винена листа на ресторанта включва над 150 български и международни етикета. Сред наградените вина са Face to Face и Pixels на New Bloom Winery, както и Kabile и Vineyards Selection на Villa Yambol.

Новото международно признание идва в силна година за EDEN. Пловдивският ресторант вече е носител на отличието „Ресторант на годината“ за 2026 г. на Българските туристически награди и развива активна програма от гост-готвачи, авторски вечери и международни кулинарни проекти. Кухнята се ръководи от шеф Валентин Димитров, а екипът има международен професионален опит, включително в ресторанти със звезди „Мишлен“.

ADOR в InterContinental Sofia влиза в CMB Experience Certified с 26 отличени предложения. Сред тях са Face to Face, Pixels, Kabile и Vineyards Selection и други. Винената му листа включва силно присъствие на български вина, предложения от класически световни региони, премиум етикети и селекция от висок клас шампанско. Ресторантът има и сериозно международно портфолио от отличия. През 2025 г. ADOR печели три World Luxury Restaurant Awards, сред които Gourmet Cuisine за Европа и European Cuisine за Източна Европа, а година по-рано е обявен за Global Winner в категория European Cuisine.

Зад CMB Experience Certified стои Concours Mondial de Bruxelles - международен винен конкурс с над 30-годишна история. В различните му сесии ежегодно участват над 15 000 вина и спиртни напитки от повече от 60 държави, оценявани чрез сляпа дегустация от международни професионалисти. Журито не знае производителя, произхода, цената или етикета, а общият брой присъдени медали не може да надвишава 33% от участващите вина.

Заради независимия начин на оценяване и международния авторитет на конкурса отличията на CMB често са сравнявани с ролята на звездите „Мишлен“ в гастрономията. CMB Experience Certified е отделна програма, която поставя фокуса върху местата, където отличените вина могат да бъдат открити и професионално представени на гостите.