Водка FLIRT се нареди сред най-добрите в света с две златни отличия

Водка FLIRT получи две нови престижни международни отличия, след като спечели златни медали в конкурсите Vodka Masters и Travel Retail Masters 2026. Двете състезания са част от Global Spirits Masters Competitions – международната серия от конкурси на специализираното издание The Spirits Business. Признанието поставя FLIRT сред водките, получили най-висока оценка от професионално международно жури, и е поредният успех за марката на световната сцена.

И в двата конкурса напитките се оценяват чрез слепи дегустации. Журито не знае производителя или марката на продукта, който дегустира, а оценката се основава единствено на неговите качества. В конкурсите участват водещи специалисти от международната алкохолна индустрия. Именно независимият формат на оценяване превръща отличията в значим знак за качеството на наградените напитки.

Представянето на FLIRT ще бъде отразено и в септемврийския брой на The Spirits Business – едно от водещите международни издания за сектора с аудитория от над 50 000 професионалисти по света. Двете нови златни отличия допълват колекцията от международни награди на FLIRT. Марката има общо 28 отличия от престижни конкурси.

Новите отличия идват на фона на активното развитие на международната дистрибуция на марката. FLIRT е част от експортното портфолио на VP Brands International, чиито основни брандове се предлагат на над 40 международни пазара. Марката запазва силните си позиции и на българския пазар, където е сред трите най-продавани марки водка.