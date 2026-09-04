Volkswagen спира половината от моделите си, съкращава 50 000 души

Автомобилният немски гигант Volkswagen обяви, че спира от производство половината от моделите си и ще съкрати 50 000 работници във фабриките в опит да намали разходите си, предава CNN.

Volkswagen се бори с трудностите, породени от нарастващата китайска конкуренция в Европа и митническите разходи за доставки до американския пазар.

Volkswagen Group заяви, че е установила също, че германските ѝ фабрики имат излишен капацитет от около 500 000 превозни средства годишно, но не е посочила конкретни съкращения на работни места или затваряния на фабрики, предаде CNN.

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Volkswagen съкращава персонал и се бори с влиятелните синдикати от години. От 275 000 заети през 2023-та година, в момента в заводите работят 254 000 души, сочат финансовите отчети.

Източник: VW

Китайската инвазия

От компанията заявиха, че освен че ще намали възможността за потребителите да си избират модел, ще намали и сложността на автомобилите си със 75%. Промяната ще доведе до "по-големи обеми на модел, по-ниски разходи, по-силни икономии от мащаба“, казват от Volkswagen.

По примера на други автомобилни производители, Volkswagen планираше да направи сериозен преход към електромобили. Но заради съкращенията в подкрепа на електромобилите от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, компанията спря производството на своя електрически електромобил за пазара в САЩ, ID.4, през април.

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В Европа пък Volkswagen е изправена предизвикателства по отношение на плановете си за ръст на електромобилите заради нарастването на продажбите на такива модели на китайски марки.