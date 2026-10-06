От кифличка за закуска до бриош за споделяне - историята зад продуктите на Тимс Фуудс

Какво ви се хапва днес? Нещо сладко към сутрешното кафе? Кифличка с шоколад, ванилия или вишна? А нещо за бърз обяд? Пита, която да напълните с любимите си продукти, или ароматен наан с чесън и кориандър? А може би просто търсите добър хляб – мек бриош, пълнозърнест или протеинов?

Понякога не ни трябва специален повод, за да си похапнем нещо вкусно. Трябва ни само малко вдъхновение, а когато изборът е достатъчно разнообразен, идеите идват сами.

Именно с такъв асортимент Тимс Фуудс присъства в супермаркетите на „Фантастико“ – с продукти, които съчетават добре познати вкусове с по-нови предложения и различни хлебни традиции.

Познатите вкусове, с които започваме

Сред продуктите на Тимс Фуудс, които могат да бъдат открити във „Фантастико“, са различни видове кифлички с ванилия, шоколад, конфитюр от вишна или мармалад.

Това са онези малки удоволствия, които могат да превърнат една обикновена сутрин в по-хубава. А когато към тях добавим чаша кафе или чай, закуската вече има съвсем друг вкус.

За почитателите на по-празничните вкусове са предложенията Panettone Cake Mania със стафиди и с шоколад – вдъхновени от италианската традиция и създадени за моменти, в които закуската спокойно може да се превърне в десерт.

Снимка: Тимс Фууд

Тайната на добрия бриош

Бриошът има особен чар. Мек, ароматен и с характерна нежна структура, той е нещо повече от обикновен хляб. Именно бриошът е една от категориите, в които Тимс Фуудс има дългогодишен опит.

„За нас бриошът е и символ на философията на Тимс Фуудс – да вземем нещо специално, да го развием със собствено технологично ноу-хау и да го направим част от ежедневието на българския потребител. Бриошът е много повече от обикновен хляб – той е съчетание между мекота, богат вкус и фин характер“, казва Мирослав Димитров, генерален директор на Тимс Фуудс.

В асортимента на „Фантастико“ присъстват както Tear & Share Premium Brioche, така и пълнозърнестият бриош хляб.

А зад мекотата и аромата стои доста сериозна работа. „Нашият производствен процес е по-дълъг от обичайното за индустриалното производство и това е съзнателен избор. Работим с удължена ферментация и собствена закваска, които са сред големите ни технологични предимства. Те придават на продуктите ни характерна структура, аромат и вкус и са част от почерка на Тимс Фуудс“, допълва Мирослав Димитров.

Качеството започва много преди рафта

Зад разнообразието на рафта стои история, започнала преди повече от 35 години.

От малък семеен бизнес Тимс Фуудс постепенно се развива в модерна производствена компания с две фабрики, високотехнологични линии и портфолио от продукти, които достигат до потребители в България и извън страната.

Една от отличителните черти на компанията е, че разработва сама собствените си рецептури и продукти. „Не разчитаме на готови решения, които просто да адаптираме към производството – целта ни е да създаваме продукти със собствена идентичност и характер. Самото раждане на един нов продукт е дълъг, но изключително вдъхновяващ процес“, казва още Мирослав Димитров.

В повечето случаи пътят от първоначалната идея до готовия продукт отнема поне година, а понякога и повече. „За нас това време не е забавяне, а инвестиция в качеството – защото вярваме, че добрият продукт се създава тогава, когато всеки детайл е изпипан. Непрекъснато търсим по-добри решения, по-качествени суровини и нови възможности за усъвършенстване. Не се задоволяваме с това, което вече работи добре – винаги търсим следващата стъпка, която може да направи продукта още по-добър“, допълва Мирослав Димитров.

Мястото на традицията в производството

Традиционните продукти продължават да бъдат важна част от асортимента. Компанията търси начини да надгражда, без да губи автентичния характер на продуктите. „Традицията има много важно място в нашето производство, защото знаем, че клиентите ни я ценят и разпознават. Затова към класическите продукти подхождаме с уважение и се стремим да запазим техния характер, вкус и идентичност. В същото време вярваме, че традицията не трябва да стои на едно място. Там, където продуктът го позволява, добавяме лек модерен прочит – чрез нови технологии, по-добри съставки или внимателно развитие на рецептата. За нас най-добрият резултат е този, при който запазваш душата на продукта, но му даваш възможност да се развива с времето“, казва Мирослав Димитров.

Почти 20 години заедно

Днес тези продукти са част от асортимента на „Фантастико“ – партньорство, което продължава вече почти 20 години.

„Началото на партньорството ни бих определил като естествено и логично – срещнаха се производител, който държи на качеството и развитието на продукта, и търговец, който умее да разпознава и предлага стойност на своите клиенти. За мен именно дългосрочните партньорства са най-доброто доказателство, че когато има взаимно доверие, развитие и общи ценности, резултатите идват естествено“, споделя Мирослав Димитров.

„Една от основните ценности на компанията ни е стремеж към развитие. Всекидневно се стараем да предложим по-добро изживяване на клиентите в супермаркетите ни с разнообразния асортимент, който предлагаме. Именно затова партньорството ни с Тимс Фуудс е толкова важно. Ние търсим партньори, които са иновативни и държат на качеството, а това е нещо, което виждаме при Тимс Фуудс. Стремежът към удовлетвореност на клиентите ни е общата сила, която прави сътрудничеството ни толкова значимо“, каза Камелия Спасова, търговски директор във „Фантастико“.

Снимка: „Фантастико Груп"

А резултатът днес може да се види съвсем лесно в супермаркета. Там, където една кифличка може да реши въпроса със закуската, един бриош да събере всички около масата, а един наан да даде съвсем нова посока на вечерята.

И може би точно това е хубавото на добрия асортимент – не ни казва какво да изберем. Просто ни дава повече вкусни идеи.