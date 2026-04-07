По-скъпи самолетни билети и отменени полети? За кризата с петрола и горивата от кухнята

Европейският авиационен сектор е изправен пред заплашителен недостиг на самолетно гориво. Причината - последиците от затварянето на Ормузкия проток от страна на Иран, откъдето минават по-голямата част от доставките на авиационно гориво за Стария континент. В навечерието на летния сезон за много туристи възниква резонният въпрос - ще бъдат ли приземявани самолети, ще бъдат ли отменяни полети и маршрути и дали кризата с горивата ще се отрази на цените на самолетните билети. По тези и други въпроси Actualno.com се обърна към Bulgaria Air - водещият авиопревозвач, базиран в България.

Приземени пилоти или силен сезон?

Компанията следи ситуацията с горивата, но на дневен ред за нея не е приземяване на самолетите и пилотите, а подготовката на силен летен сезон - това отговориха от авиопревозвача на наш въпрос.

Bulgaria Air открива нова линия до Порто на 9 април 2026 г., а скоро предстои да бъдат пуснати редовните летни линии до Бургас и Палма де Майорка, както и нови програми за полети, за които от компанията не разкриха подробности.

На въпрос дали разполагат с резерви на авиационно гориво, от компанията уточниха, че закупуват горивото си на момента и не съхраняват големи запаси.

Цените на самолетните билети

Разбира се, основният въпрос, който вълнува обществеността и туристите, които разчитат на компанията, е дали кризата с горивата ще се отрази на цените на самолетните билети.

Отговорът на авиопревозвача е, че към момента не се предвижда промяна в цените.

Никой обаче не може да каже колко дълго ще продължи войната в Близкия изток.