Незабравими любовни истории на чаша вино: Мерилин Монро и Джо Ди Маджо

Кои са най-вълнуващите, драматични и красиви любовни истории на известните личности? И какво по-хубаво от това да прочетем за тях на чаша вино в уютната неделна вечер? Actualno.com ще ви разказва за изпепеляваща страст или тиха, истинска обич, устояла на бурите на времето и славата. Налейте в чашата отбрано, ароматно вино, забавете ритъма на вечерта и се потопете в една истинска легенда.

Това е историята на двама души, които се обичаха, но не знаеха как да живеят заедно. Любовта между Мерилин Монро и Джо Ди Маджо се превръща в една от най-интересните и трагични истории в Холивуд — защото бракът им продължава само девет месеца, но връзката между тях не приключва с развода. В известен смисъл тя продължава до смъртта на Мерилин през 1962 г., а за Ди Маджо — до собствената му смърт през 1999 г.

Двамата се срещат през 1952 г. — по това време Мерилин вече започва да се утвърждава като голяма холивудска звезда, а Ди Маджо току-що е сложил край на бейзболната си кариера. Той е на 36, а тя — на 26 години. Ди Маджо вече е легенда: деветкратен шампион на World Series и един от най-прочутите американски спортисти. Мерилин, от своя страна, е на път да се превърне в най-желаната жена в Америка.

Първоначално тя не проявява особен интерес към него и се опасява, че вероятно ще се окаже типичният самоуверен и груб спортист. При срещата обаче Ди Маджо я изненадва с тихото си и сдържано поведение. Според близки до двамата между тях бързо се появява силно привличане, но това, което привлича Мерилин най-силно, е усещането за сигурност, което той ѝ дава.

Снимки: Getty Images

Две много различни личности. И тук се крие големият парадокс на тази любов.

Джо е затворен, с консервативни разбирания и силно ревнив характер, а публичността го кара да се чувства особено некомфортно. След края на спортната си кариера той мечтае за спокоен живот далеч от папараците и светската суета.

Мерилин е неговата пълна противоположност — кариерата ѝ зависи от публичността. Тя иска да се развива професионално като актриса и да бъде възприемана сериозно, а не просто като секссимвол.

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Американската обществена телевизия Public Broadcasting Service (PBS) в свое предаване, посветено на любовта им, доста сполучливо описва сблъсъкът между тях така: Ди Маджо иска съпруга, която да си стои вкъщи, докато желанието на Мерилин е да има до себе си човек, с когото да може да разговаря за работата си и който да разбира амбициите ѝ. Въпреки това двамата наистина мечтаят за общо бъдеще — веднага след сватбата, запитана от журналисти какво си представя оттук нататък, Мерилин казва, че би искала поне 6 деца, да продължи и кариерата си, но същевременно с удоволствие би се посветила на ролята на съпруга.

Сватбата

След около две години връзка двамата се женят на 14 януари 1954 г. на сравнително семпла церемония. Самите те искат това да е лично събитие с най-близките им, но новината изтича и пред сградата се събират повече от сто журналисти, фотографи и почитатели.

Това е втори брак и за двамата.

Снимка: Wikipedia

Меденият месец — първият голям конфликт

Само две седмици след сватбата двамата заминават за Япония. Ди Маджо има бизнес ангажимент там и решава да превърне пътуването в меден месец. Но се случва нещо, което символично предсказва бъдещето на брака им.

Американските военни канят Мерилин да изнесе поредица от концерти в Корея. Тя приема и вместо да остане до съпруга си, се качва на самолета и в рамките на няколко дни 60 000 американски морски пехотинци в Корея се стичат на представленията й. За нея това е огромен успех, за Джо — болезнено преживяване.

Когато се връща, тя с възторг му разказва колко е невероятно усещането всички да те аплодират. Ди Маджо отговаря приблизително: "Да, и аз съм чувал, че е така." За първи път той си дава сметка колко огромна е популярността на Мерилин — и че тя започва да надминава дори неговата собствена слава.

Ревността на Джо

Неговата ревност постепенно се превръща в най-големия проблем. Джо ненавижда начина, по който Холивуд използва Мерилин, особено трудно понася сексуализирания ѝ публичен образ — все по-разголен, провокативен и комерсиален.

Това го кара да се чувства унизен и безсилен. Той иска да упражнява все по-голямо влияние върху живота ѝ – дори върху професионалните ѝ решения и ролите, които приема. Но Мерилин не е готова да се откаже от кариерата си.

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И тогава, през септември 1954 т., идва сцената с развятата бяла рокля във филма "Проклетите седем години" (The Seven Year Itch), която ще остане една от най-известните в историята на киното. Пред сцената има огромна тълпа от фотографи и зрители. Джо също е там и е ужасен от случващото се. За него това не е просто филмова сцена, той вижда как жена му се превръща в зрелище пред очите на хиляди хора.

След снимките двамата се скарват жестоко. Конфликтът е толкова тежък, че Мерилин подава молба за развод, посочвайки като причина "mental cruelty" — психическа жестокост. В документалния материал на PBS се отбелязва, че Мерилин е разказала пред приятели, че скандалът е прерастнал и във физическа агресия.

Разводът не е край

През октомври 1954 г., само девет месеца след сватбата, бракът им приключва.

Но най-необичайната част от историята тепърва предстои, защото разводът не означава край на любовта. Ди Маджо е съкрушен. Осъзнал, че сам е допринесъл за разпадането на брака им, той започва да ѝ пише писма, в които ѝ признава, че я обича и иска отново да бъде до нея. Започва терапия и се опитва да промени начина си на живот.

Писмо на Ди Маджо до Мерилин, което е част от т.нар. "Изгубени архиви на Мерилин Монро". Продадено е на търг за 78 125 долара на анонимен купувач. Снимка: Getty Images

Дори след като Мерилин се омъжва за драматурга Артър Милър, Ди Маджо остава част от живота ѝ. Макар никога да не се разделят напълно, отношенията им преминават през периоди на отдалечаване и ново сближаване. Той се оказва един от малкото хора, към които тя се обръща в моменти на уязвимост и криза.

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Това проличава особено ясно през 1961 г., след края на брака ѝ с Милър, когато Мерилин изпада в тежко емоционално състояние и е приета в психиатрична клиника в Ню Йорк. Изплашена и изолирана, тя се обажда на Ди Маджо, а не на някого от холивудското си обкръжение. Той пристига в клиниката и настоява тя да бъде освободена.

През последните години от живота ѝ двамата отново прекарват значително време заедно. Един от най-трогателните разкази идва от бившия съотборник на Ди Маджо Джери Коулман, който си спомня как ги видял да вървят заедно по Парк Авеню. Джо бил прегърнал Мерилин, а двамата изглеждали напълно погълнати един от друг. Коулман решил да не ги прекъсва.

Според документалния филм на PBS двамата дори обмисляли да се оженят отново — идея, за която малко преди смъртта на Мерилин Ди Маджо споделял пред свои приятели.

5 август 1962 г.

На 5 август 1962 г. Мерилин е намерена мъртва в дома си в Брентууд. Холивуд е в шок. И тогава идва може би най-силното доказателство за чувствата на Ди Маджо. Той поема организацията на погребението и не позволява то да се превърне в холивудски спектакъл. След това прави нещо, което ще се превърне в легенда.

Розите

След смъртта ѝ в продължение на 20 години Ди Маджо поръчва червени рози да бъдат изпращани на гробницата на Мерилин по няколко пъти седмично.

Той никога повече не се жени и през следващите десетилетия почти не говори публично за нея. Според разказа на неговия адвокат, малко преди смъртта си през 1999 г. Ди Маджо произнася: "Най-после ще видя Мерилин".

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Снимка: Getty Images

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