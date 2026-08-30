Кабинетът "Радев":

Пиар тюрлюгювеч на премиера: Асен Генов за случая в Струмяни

30 август 2026, 19:08 часа 664 прочитания 2 коментара
Снимка: Actualno.com
Пиар тюрлюгювеч на премиера: Асен Генов за случая в Струмяни

По повод задържането на активистката и журналистка Гергана Петрова, журналистът Асен Генов написа в профила си във Фейсбук: “Ще направя едно обосновано предположение какво най-вероятно се е случило в село Струмяни. Според мен, пиар екипът на министър-председателя е имал намерение да представи пред обществото единствено контролирано видеосъдържание – кадри, в които виждаме просълзени хора, благодарности за съчувствието и помощта, която държавата оказва на пострадалите от наводнението. С други думи – перфектно режисиран фото-оп за премиера, изграден по всички правила на политическия пиар и политическата пропаганда. Пристигайки в селото, сценарият започва да се развива точно по план. Лош, но план. Премиерът разговаря с местните жители, ръкува се с тях, получава усмивки и благодарствени думи. И точно тогава, сякаш от нищото, се появява една жена, която мълчаливо стои наблизо и снима всичко с телефона си.

Планът, поставен под риск

В този момент целият внимателно подготвен план на пиар екипа е поставен под риск. Защото в нейния запис може да попадне не само поредната благодарност, а и нечия критика – за системното бездействие на държавата, за нерешените проблеми в региона, включително тези с водоснабдяването и канализацията.

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Снимка Стопкадър

Следва трескаво импровизирано съвещание между служители на НСО и хора от пиар екипа на премиера. Те успяват да установят коя е жената.

Оказва се, че е добре позната на местните власти и от години активно участва в протести именно по темите за водоснабдяването и канализацията в района.

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Това очевидно започва да тревожи пиар екипа. Опасенията им стигат до НСО, а НСО – по силата на субординацията и мисията си да охранява министър-председателя – оказва натиск полицията да действа така, както впоследствие видяхме.

И в крайна сметка получаваме един истински тюрлюгювеч: зле замислен и още по-зле изпълнен опит за политически пиар сред хора, пострадали от бедствие, и един случаен човек, озовал се на неподходящото място в неподходящото време.

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Именно затова този човек се оказва в районното управление. Всичко останало вече го знаем.“

Предисторията

Припомняме, че журналистката Гергана Петрова беше арестувана в засегнатото от наводнения благоевградско село Струмяни, където премиерът Румен Радев беше на визита на 28 август. По-късно бе освободена, като й беше съставен акт, че е без документи за самоличност и за противообществена проява. 

Лично премиерът Радев разпореди проверка по случая, а президентът Илияна Йотова заяви, че застава твърдо зад Гергана Петрова. Не закъсняха и реакции от опозицията. 

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От ГЕРБ определят случая като "критичен знак за демокрацията" и настояха за обяснение, а след като го получиха бившият вътрешен министър и заместник-председател на ГЕРБ Даниел Митов заяви, че обяснението не е успокяващо.

От "Продължаваме промяната" в лицето на акад. Николай Денков заявиха, че "старият модел ги наричаше "мисирки" - новият за всеки случай ги арестува".

Случаят предизвика политическа реакция. Съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев поиска от МВР да даде обяснения за "причината за ареста, употребата на сила и поставянето на белезници на жена от няколко полицаи".

Още същия ден със заповед на вътрешния министър Иван Демерджиев Илиян Тупаров вече не изпълнява длъжността директор на ОДМВР - Благоевград, съобщиха от пресцентъра на вътрешното министерство и напомнят, че той беше временно преназначен на длъжността със заповед на Емил Дечев. Решението на министър Демерджиев е взето на база действията на служители на ОДМВР - Благоевград в Струмяни.

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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