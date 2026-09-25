Effie® Awards България обяви първите имена в журито за 2026 година

Effie Awards България представи част от експертите, които тази година ще оценяват кандидатурите в 19-ото издание на конкурса за маркетингова ефективност. В състава на журито влизат професионалисти с опит в маркетинга, комуникациите, медиите и пазарните проучвания, както и представители на академичните среди.

Повече от 50 години Effie отличава маркетинговите комуникации, които постигат доказани резултати, а в България конкурсът вече близо две десетилетия поставя във фокус връзката между силната идея, добре обоснованата стратегия и реалния ефект от тях.

Сред експертите, които ще оценяват заявките в Effie България 2026, са: Албена Колева (Маркетинг лидер, независим консултант), Албена Колячева (Маркетинг ръководител, независим консултант), Ангел Искрев (Творчески директор и съосновател, proof.), Веселин Димитров (Главен редактор, Forbes България), Грета Колева (Управляващ директор, Graffiti BBDO и Proximity Sofia), доц. д-р Даниела Кадийска (Преподавател в департамент "Кино, реклама и шоубизнес", Нов български университет), Десислава Топалова (Маркетинг мениджър "Телевизионни канали", NOVA Broadcasting Group), Добромир Живков (Управляващ директор, Market LINKS), Елена Колева (Изследователски директор, Агенция Pragmatica), Емилия Стефанова (Chief Growth Officer, Publicis Groupe България), Ива Димова (Управляващ директор, Ipsos България), Иво Алтънов (Управляващ директор, Noble), Кристина Кънева (Маркетинг стратег, независим консултант), Николай Бойков (Executive Director, All Channels Communication Group), Огнян Бекяров (Client Service Director, Nitram Communications), Сибел Реджеб (Търговски директор, Икономедиа), Тома Савчев (Deputy Client Service Director, Next-DC), Цанка Крушева (Executive Creative Director, Huts Group), Юлиан Добрев (Основател и директор анализи, BluePoint Research and Consulting).

Съставът на журито ще бъде допълнен с още професионалисти от бизнеса, чиито имена ще бъдат обявени скоро.

Агенции и рекламодатели могат да кандидатстват в конкурса до 8 октомври 2026 г. След приключването на приема на заявки проектите ще бъдат оценени през октомври и ноември, а най-ефективните маркетингови комуникации ще бъдат отличени на официалната гала церемония на 3 декември 2026 г.

Effie® е глобален стандарт за маркетингова ефективност, който отличава идеите, доказали своя ефект чрез измерими резултати. В оценяването се разглежда връзката между поставените цели, стратегическия подход, творческата реализация и постигнатите резултати.

Effie България 2026 се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) с партньорството на агенциите proof. и d:istinkt.

Effie награждава най-ефективните маркетингови комуникации – идеите, които работят.

За повече информация посетете effiebulgaria.org.