"Фантастико груп" с проект за първи супермаркет в Стара Загора

Българската семейна компания „Фантастико“ планира да открие първия си супермаркет в Стара Загора. Новият търговския обект ще бъде част от ритейл парк XOPark, който се очаква да бъде открит през 2027 г. Ритейл паркът има амбицията да се превърне в една от най-значимите търговски дестинации в региона.

Новият супермаркет от българската семейна верига ще бъде с площ от 4 200 кв.м. Търговският обект ще предложи разнообразен асортимент от продукти, редица допълнителни услуги и модерна среда за пазаруване и прекарване на свободното време.

XOPark Stara Zagora се планира като съвременен ритейл парк с 20 700 кв.м отдаваема търговска площ. Проектът ще включва водещи български и международни търговски марки, 550 паркоместа, зарядни станции за електромобили, детска площадка и функционална инфраструктура, осигуряваща удобен достъп и комфорт за посетителите.

С навлизането си в Стара Загора „Фантастико груп“ продължава дългосрочната си стратегия за развитие на търговската мрежа и стремеж към непрекъснато подобряване на предоставяната услуга. Българската компания продължава да инвестира в търговски обекти, които съчетават удобна, достъпна и съвременна среда за пазаруване с устойчиви строителни решения и дългосрочна стойност за местната общност.

С откриването на първия супермаркет в Стара Загора, „Фантастико“ ще създаде десетки нови работни места и ще допринесе за развитието на модерната търговска среда в региона.