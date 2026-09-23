FT: Бивш собственик на "Челси" купува чуждестранните активи на "Лукойл", разбрал се е със САЩ

Американският милиардер Тод Боули си е осигурил подкрепата на американското правителство и инвеститори от Персийския залив за придобиването на международните активи на „Лукойл“, съобщава Financial Times. Бившият съсобственик на английския футболен гранд „Челси“ и на френския клуб „Страсбург“ възнамерява да отнеме контрола върху активите зад граница на руската компания, включително рафинерията "Лукойл Нефтохим" край Бургас, от американския гигант в областта на частния капитал „Карлайл“ (Carlyle).

Той е сформирал консорциум, включващ влиятелни участници от Персийския залив и държавната американска корпорация International Development Finance Corporation (DFC), гласи информацията на авторитетното бизнес издание.

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Сделката с "Карлайл" забуксува, предложението на новия консорциум е в напреднала фаза

Обширните международни операции на „Лукойл“, оценени на 20 милиарда долара през март, бяха пуснати за продажба, след като миналата година компанията беше подложена на санкции от САЩ. През януари „Лукойл“ се съгласи да продаде активите на „Карлайл“, но сделката зацикли в очакване на окончателно одобрение от американските власти.

В консорциума на Боули сега участват също шейх Тахнун бин Зайед ал-Нахаян - брат на държавния глава на Обединените арабски емирства (ОАЕ), и семейството на катарския милиардер Ал-Хайят, което по-рано искаше да построи спорен курорт в Албания съвместно със зетя на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър.

Снимка: БГНЕС

Източници на FT съобщават, че предложението на консорциума е в „напреднала фаза“, но обхватът на преговорите между страните остава неясен.

Очаква се International Holding Company, собственост на шейх Тахнун, и базираната в ОАЕ фирма Allied Investment Partners да оглавят консорциума. Семейство Ал-Хайят ще получи миноритарен дял, докато Боули и DFC ще контролират мнозинството от местата в управителния съвет.

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Големи активи в България и Румъния

Международният портфейл от активи на „Лукойл“ беше оценен на 20 милиарда долара и включва нефтени и газови находища от Централна Азия до Мексико, хиляди бензиностанции и голяма европейска мрежа от нефтопреработвателни заводи.

Продажбата отваря достъп до над 3 милиарда барела доказани и вероятни запаси, включително големи нефтопреработвателни активи в България и Румъния.

„Лукойл“ осъществява и отделни продажби на активи в други региони. Компанията се съгласи да продаде активите си в Казахстан на правителството на страната, при условие че сделката бъде одобрена от Министерството на финансите на САЩ, а дялът ѝ в нефтеното находище „Западна Курна“ беше прехвърлен на Ирак.

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Кой е Тод Боули?

Снимка: Getty Images

53-годишният американец Боули, чиито баба и дядо са емигрирали от Германия, е съосновател, председател, главен изпълнителен директор и контролиращ акционер на Eldridge Industries – холдингова компания със седалище в Маями, Флорида. Тя е създадена през 2015 г., след като Боули е изградил кредитния бизнес на Guggenheim Partners и е заемал поста президент там.

Компанията придоби някои от първите му активи от Guggenheim, включително застрахователната Security Benefit, която и до днес осигурява финансиране на сделки. Eldridge Industries се превърна в разнообразен конгломерат с инвестиции, вариращи от правата върху песните на Брус Спрингстийн до компанията за ежедневни фентъзи игри и спортни залагания DraftKings.

Боули лично притежава миноритарни дялове в баскетболния „Лос Анджелис Лейкърс“ и в бейзболния „Лос Анджелис Доджърс“. Eldridge притежава отделен миноритарен дял в "Доджърс".

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В Европа той нашумя като собственик (вече бивш) на контролен дял в лондонския футболен клуб „Челси“ и като бивш съсобственик на футболния клуб „Страсбург“ от френската Лига 1 чрез BlueCo. Група, водена от Боули, сключи рекордна сделка за закупуването на „Челси“ от руския собственик Роман Абрамович за 3,1 милиарда долара през 2022 г.

Към септември 2026 г. списание Forbes оценява нетното богатство на Тод Боули на 9,17 милиарда щатски долара.

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