Мегасделка: Turkish Airlines ще закупи до 150 нови самолета Boeing

Националната авиокомпания на Турция Turkish Airlines обяви днес, че ще закупи до 150 нови самолета от американската компания „Боинг“ (Boeing) в рамките на ново споразумение, съобщи турската телевизия НТВ, позовавайки се на изявление на турския авиопревозвач.

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Според изявлението двете компании са финализирали сделка за поръчка на 100 самолета от типа „Боинг 737-8“ (Boeing 737-8), включваща опция за придобиване на до 50 допълнителни машини от типа „Боинг 737 МАКС“ (Boeing 737 MAX). Очаква се новата поръчка, последвала обявената през 2025 г. поръчка за 75 самолета „Боинг 787 Дриймлайнър“ (Boeing 787 Dreamliner), допълнително да засили сътрудничеството между двете компании, отбелязва НТВ.

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