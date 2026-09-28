„Фантастико груп“ стартира собствен видео подкаст „ФантастичниТЕ“ (ВИДЕО)

„Фантастико груп“ стартира собствен видео подкаст – „ФантастичниТЕ“, който ще среща аудиторията с личности, които впечатляват с талант, смелост и постижения. Специалният проект на българската семейна компания ще представя както хора със значими успехи в различни сфери на обществения живот, така и историите на личности, които вдъхновяват с личния си пример и отдаденост към различни каузи.

„Зад всеки успех стои човек с уникална лична история – неговият път, предизвикателствата, през които е преминал, уроците, които е научил, решенията, които е взел. Именно тези истории искаме да разказваме във „ФантастичниТЕ“. Затова и в центъра на всеки епизод ще бъде личността – с нейните постижения, трудности, смелост, характер, воля. Сцената на подкаста ще бъде отворена за всеки, който с примера си показва, че може да променя не само личния си път, но и средата около себе си“, казва Диана Йорданова, директор „Корпоративни комуникации и социална отговорност“ във „Фантастико груп“.

Проектът „ФантастичниТЕ“ се реализира от специално изградено студио на сцената на JoyStation. Водещи на отделните епизоди ще бъдат различни популярни лица, които ще разговарят с гостите и ще представят техните истории от различни перспективи.

„Залагаме на концепцията „един подкаст – много водещи“, защото сме убедени, че хората, които ще провеждат интервюта в нашето студио, ще внесат допълнителна енергия, различни послания, ще разкрият ценни детайли във всяка история на „ФантастичниТЕ“. С този специален проект разширяваме комуникацията си отвъд традиционните корпоративни формати, създавайки разнообразно и качествено съдържание. Благодаря на първите водещи и първите ни гости, които повярваха в мисията на „ФантастичниТЕ“, довериха ни се и вдъхнаха живот на нашата идея“, допълва Диана Йорданова.

Първите водещи на „ФантастичниТЕ“ са познатите телевизионни лица Оля Малинова, Мария Силвестър и Нана Гладуиш. В първия епизод на „ФантастичниТЕ“ гост е оперативният президент на „Фантастико груп“ Владимир Николов. Пред Оля Малинова той споделя най-трудните за него моменти в развитието на компанията, както и предизвикателствата, през които е преминал, за да достигне върха на семейната търговска верига.

Предстои зрителите да се срещнат с известен телевизионен продуцент, олимпийски медалисти, бизнес лидери, както и личности с успехи в културата, образованието, спорта и медицината. Подкастът стартира с два епизода месечно, а всеки от тях ще бъде достъпен в специална секция на сайта на „Фантастико“, както и в YouTube канала на компанията.