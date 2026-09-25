"Булгаргаз" слуша "Боташ", а не българския съд: И Корнелия Нинова се намеси

Какви клаузи съдържа протоколът за замразяване от 15 месеца на договора между "Булгаргаз" и турската държавна компания "Боташ", подписан през месец юли, 2026 година? Отговор на този въпрос е отказан - въпросът е зададен по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) от бившия лидер на БСП Корнелия Нинова до "Булгаргаз".

От компанията обясняват, че в случая става въпрос за договор, който не е сключен по регулирани цени, а на пазарен принцип и че "Булгаргаз" не взема пари от държавата по смисъла на Закона за публичните финанси. Затова и исканата от Нинова информация не може да попада под ЗДОИ - тя не касае дейността на "Булгаргаз" като обществен доставчик, а дружеството изтъква, че договорът с "Боташ" и документите към него са търговска тайна. "Булгаргаз" казва, че е изпратено запитване до "Боташ" дали все пак може информацията да се предостави - отговорът е "не", твърди българското дружество.

Има все пак уточнение - за 15 месеца "Булгаргаз" няма да плаща по договора, дори да не внася газ по него.

Още: Документът с обвинението срещу Владимир Малинов по делото "Чирен" е потънал в дън земя

Реакцията

"Нямам думи! Турската страна да разпорежда на български премиер, министър на енергетиката и държавно дружество какво да правят", възмущава се Нинова, макар че в отговора до нея изрично е посочено, че е подписана клауза за конфиденциалност, което е практика в много такива случаи. "Има решение на българския съд, с което се задължава "Булгаргаз" да предостави официално информацията за договора. Булгаргаз отказва да изпълни решението на българския съд, но изпълнява разпорежданията на турската страна. Това вече е нечувано", казва обаче Нинова и уточнява, че ще обжалва.

За какво говори тя относно българско съдебно решение, припомнете си - Още: "Булгаргаз" не се вслуша в съда, разкри само част от договора с "Боташ"

"За пръв път в отговора до мен се споменават "условия за прекратяване". Досега беше известно, че липсва възможност за прекратяване. Ето точен цитат: "Споразумението и междинният Протокол отразяват резултата от преговорите по въпроси като цена, количество, условия за доставки, УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ." Мисля, че след тези поразяващи факти, изразени официално в писмен документ, всеки здравомислещ човек трябва да си даде сметка какви хора са начело на България", заявява Нинова, която иска всички парламентарни групи да използват наличните им инструменти, за да разкрият подробностите за договора.