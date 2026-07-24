Стотици полицаи плъзват по пътищата: Въвежда се забрана за ТИР-овете

Стотици полицаи ще плъзнат по българските пътища. Целта е да се осъществи контрол над пътното движение. Това стана ясно по време на брифинг пред медиите на главен комисар Лъчезар Близнаков от Главна дирекция "Национална полиция". Той нарече това наситеностт на полицейсктите сили. От думите му стана ясно, че около 990 полицейски екипа са натоварени със задачи по пътното движение.

Забрани за ТИР-овете

От 16.00 ч. до 23.00 ч. в петък, 24 юли 2026 г. се ограничава движението на тежкотоварния трафик в три направления, по които българите пътуват през лятото. ОЩЕ: Прокуратурата поема разследването на трагедията с 4 жертви на пътя Русе - Бяла

Става въпрос за автомагистралите "Тракия" и "Струма", както и участъка от Кресненското дефиле. В този период от време тежкотоварни автомобили няма да могат да се движат, стана ясно от думите на главен комисар Близнаков.

"Събота нямаме ограничения. В неделя идентично тежкотовварните автомобили ще се спират по АМ "Тракия", АМ "Струма" и Кресненското дефиле", каза още той.

Мярката идва след като напоследък зачестиха инцидентите и нарушенията от страна на тежкотоварни автомобили. Припомняме, че даже при някои от инцидентите имаше и жертви, което постави фокуса на органите на реда върху безопасността на пътя. ОЩЕ: "Абсолютно безразсъдно": ТИР с природен газ е карал без болтове