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Юрген Клоп трябва да реши проблемите със "златното дуо" и наследника на Мануел Нойер в Германия

24 юли 2026, 16:57 часа 315 прочитания 0 коментара
Снимка: Gettyimages
Юрген Клоп трябва да реши проблемите със "златното дуо" и наследника на Мануел Нойер в Германия

Германия вече не е отборът, който някога се бореше за големи титли. Днес това е отбор, търсещ изгубената си идентичност и престиж. След историческия си триумф на Мондиал 2014 бундестимът преживя един от най-тежките си периоди, отпадайки отново и отново от най-важните турнири. Ранното напускане в 1/16-финалите на Световното първенство това лято беше само поредната глава в този упадък. Европейското първенство също не донесе утеха. След като достигна финала през 2008 г. и два пъти 1/2-финалите, Германия отбеляза видим спад, отпадайки в 1/8-финалите през 2021 година, а след това и в 1/4-финалите на Евро 2024, преди разочарованието да се пренесе и на световната сцена.

Германия назначи Клоп с надеждата да възроди националния отбор, но задачата никак няма да е лесна 

В отчаян опит да върне националния отбор на естественото му място сред елита на Европа и света, Германската футболна федерация повери кормилото на Юрген Клоп. Надеждата е, че той ще успее да изгради нов проект и да върне бундестима обратно на подиума на победителите. Пътят обаче никак няма да е лесен. Няколко основни проблема изискват спешно внимание от страна на Клоп, ако той иска да създаде отбор, способен да се състезава на Евро 2028, а след това и на Световното първенство през 2030 година.

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Първият приоритет на Клоп е да сложи край на несигурността между гредите. Мануел Нойер навърши 40 години и очевидно вече не е идеалният избор за вратарския пост на националния отбор, но както Байерн Мюнхен, така и Германия продължават да разчитат на него, тъй като няма друг, който да се наложи. Статистиката сочи ясен спад в нивото на ветерана през последните години. Това е съвсем естествено, като се има предвид възрастта му, което прави намирането на постоянен наследник въпрос, който не може да чака. Вариантите обаче изглеждат оскъдни. Марк-Андре тер Стеген остава голямо име, но ще бъде на 38 години през 2030 г., Оливер Бауман също напредва по възраст, а Александър Нюбел не е успял да убеди всички. Младите таланти обаче се проявяват. 22-годишният Йонас Урбиг се очертава като един от най-обещаващите таланти в Байерн Мюнхен, докато 28-годишният Мориц Николас се утвърди след отличен сезон с Борусия Мьонхенгладбах.

Джамал Мусиала и Флориан Виртц

Клоп трябва да намери решение в предни позиции

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Двамата най-добри атакуващи таланти на Германия напоследък не успяват да разгърнат пълния си потенциал с екипа на националния отбор. Флориан Виртц преживя труден първи сезон в Ливърпул и това си пролича на международната сцена, където на Световното първенство успя да запише само три асистенции, без да отбележи нито един гол. Джамал Мусиала пък все още не е възвърнал пълния си блясък след завръщането си от тежка контузия. Той отбеляза само едно попадение на американска земя, и то при голямата победа със 7:1 над Кюрасао. И двамата играчи са на 23 години, което означава, че следващите четири години трябва да бъдат върхът в кариерите им. Клоп трябва да изгради целия си атакуващ проект около тях, като намери идеалния начин да извлече най-доброто от двамата.

Подобно на позицията на вратаря, ролята на централния нападател се превърна в истинско главоболие за Германия през последните години. Юлиан Нагелсман даде шанс на редица тарани, сред които Ник Волтемаде, Джонатан Буркарт и Никлас Фюлкруг, но никой от тях не успя да си осигури титулярно място или да докаже, че заслужава да води атаката в дългосрочен план. Кай Хаверц остава вариант, който все още е на масата, но естествената му позиция така или иначе не е тази на чист централен нападател. Намирането на голмайстор, който бележи последователно, ще бъде едно от най-големите предизвикателства пред Клоп. 

Задачата на Клоп няма да се ограничи само до техническата страна. Той трябва също така да възстанови доверието между националния отбор и германските фенове, както и към медиите. Доверието във федерацията и националния отбор се е изчерпало през последните години в резултат на поредица от неуспехи на големи турнири, най-вече на световното първенство. Победите остават най-бързият начин за възстановяване на доверието. Но силната личност на Клоп и умението му да установява връзка с феновете може да му дадат предимство при промяната на настроението около бундестима.

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Германия отбор Юрген Клоп
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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