Кабинетът "Радев":

"Великите футболисти не трябва да се държат така!": Треньоът на Испания осъди държанието на "гаучосите" след финала

24 юли 2026, 17:21 часа 789 прочитания 0 коментара

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте определи поведението на аржентинските играчи непосредствено след финала на Световното първенство в неделя като непоносимо и неприемливо. "Ла Роха" триумфира с титлата на американска земя, което не се прие добре от съперниковите играчи. След последния съдийски сигнал Тиаго Алмада и Леандро Паредес повалиха Гави на земята, само няколко секунди след като халфът беше хванал за врата защитника Ерик Гарсия. Науел Молина също изглеждаше, че се опита да нанесе удар с юмрук към Родри, докато той тичаше, за да се присъедини към празненствата на Испания, а треньорът на "гаучосите" Роберто Айала удари Дани Олмо.

Луис де ла Фуенте разкритикува остро поведението на аржентинските играчи

По-рано тази седмица ФИФА потвърди, че ще разследва инцидентите след мача. Докато продължават последиците от напрегнатия финал в неделя, Де ла Фуенте изрази мнението си по въпроса. Испанският селекционер първоначално не е разбрал какво се е случило, но след това останал потресен от чутото: "В онзи момент не осъзнавах какво се случва. Празнувах, прегръщах играчите и колегите си", каза Де ла Фуенте. "Но във всеки случай това е недопустимо, неприемливо, не може да се толерира. Играчи от такъв ранг, които хвалех в дните преди мача и продължавам да хваля, които са велики футболисти с изключителен треньор, със сигурност са се почувствали точно толкова зле, колкото и ние, когато видяха тези реакции."

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Луис де ла Фуенте

Де ла Фуенте похвали играчите си за самообладанието

65-годишният треньор похвали също така играчите си за поведението им, като добави: "Искам да подчертая поведението ни пред лицето на подобна агресия и провокация. Нашите играчи винаги запазиха самообладание и се държаха като истински професионалисти." Ако даден футболист бъде признат за виновен в насилствено поведение, той ще получи наказание под формата на отстраняване от минимум три мача, съгласно член 14 от Дисциплинарния кодекс на ФИФА, в който са изброени редица санкции, които могат да бъдат наложени на играчи и членове на треньорския щаб за различни провинения. Аржентинската футболна асоциация също може да бъде санкционирана.

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Испания отбор Луис де ла Фуенте
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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