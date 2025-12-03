Сердика Център откри новата си зона за хранене – Food Garden

Сердика Център официално откри своята напълно обновена зона за хранене – Food Garden, един от най-мащабните инфраструктурни проекти на търговския център през последните години.

„Днес молът е много повече от търговско пространство. Той се превръща в среда за лично изразяване и в контекст за нов тип потребителска култура - такава, в която пазаруването е избор на ценности, ритъм и начин на живот. Нашата роля е да създаваме места, които отразяват тези нови нужди и вдъхновяват хората да се чувстват добре, да се развиват и да прекарват времето си качествено“, коментира Виктория Ненова, управител на Сердика Център.

Food Garden предлага изцяло обновена визия, десет пъти повече естествена зеленина и значително по-комфортна, модерна и устойчива среда. Пространството включва пълна трансформация на зоната с максимална употреба на устойчиви материали - нови настилки, тавани, осветление, мебели и нова логика на разпределение, създадена за удобство както за индивидуални посетители, така и за семейства и групи. Значително увеличената растителност превръща зоната в „градска градина“ - светло, дишащо и уютно място за почивка и социализация, а интерактивните зони за деца правят престоя приятен за цялото семейство.

В сърцето на Food Garden е оформена специална зона за четири български бранда, включително един стартъп, което подкрепя локални предприемачи и иновативни концепции. Новите предложения са:

Fuwayam – стартъп с първите в България японски „облачни“ суфле палачинки

Glory Donuts – втори обект в София на популярната концепция за крафт донъти

Bushido Sushi – първи обект на бранда в търговски център

Vitamin C – концепция за здравословни продукти и прясно изцедени напитки

Food Garden е част от дългосрочната стратегия на Сердика Център за устойчива, модерна и технологично напредничава среда. Търговският център използва 100% зелена енергия и в следващите месеци по план ще изгради фотоволтаична система, която ще намали енергийната консумация за охладителните системи с до 15%. Зелените площи вече надхвърлят 5 500 кв.м, а системата за разделно събиране позволява рециклирането на над 180 тона отпадъци годишно.

Откриването на Food Garden съвпада с един от най-натоварените периоди в годината - Black Friday, което позволява на всички посетители да се насладят на комфорта и новата атмосфера дори по време на най-големия шопинг трафик. Всички предложения са на: https://www.serdikacenter.bg/promotsii