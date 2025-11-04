Световноизвестният японски учен проф. Нобору Кошизука ще бъде специален гост на международния форум “Up To GATE 2025: New Horizons“

Институт GATE и Токийският университет обединяват сили за бъдещето на изкуствения интелект и умните градове

Проф. Нобору Кошизука - един от най-изтъкнатите японски учени в областта на Интернет на нещата (IoT), изкуствения интелект (AI), отворените данни и умните градове (Smart Cities) ще бъде специален гост и ключов лектор във форума “Up To GATE 2025: New Horizons“, който Институт GATE към СУ “Св. Климент Охридски“ организира на 27 ноември 2025 г. Темата на участието му ще бъде “Урбанетика: изграждане на екологична интелигентност в града чрез изкуствен интелект и данни“.

Световнопризнатият учен ще демонстрира как изкуственият интелект и анализът на данни могат да трансформират градската среда. Той ще разгледа създаването на интелигентни и устойчиви градове, където технологиите подпомагат хармоничното взаимодействие между хората, инфраструктурата и околната среда, създавайки нов тип екологична интелигентност.

Проф. Нобору Кошизука ще акцентира и върху сътрудничеството между ЕС и Япония за изграждане на отворени платформи за умни градове – визия за интелигентно общество, където данните са двигател на иновациите и реални промени в живота на хората. Участието му във форума “Up To GATE 2025” ще подчертае как обменът и споделянето на данни между държави, институции и индустрии могат да подпомогнат устойчивото развитие, иновациите и дигиталната трансформация на обществото.

Проф. Нобору Кошизука е професор в Interfaculty Initiative in Information Studies (III) към Токийския университет. Изследванията му имат конкретна приложна насоченост – от подпомогнати от AI умни градове и цифрово управление, през интелигентно земеделие, образователни технологии (EdTech) и туристически решения, до взаимодействие човек-компютър (HCI).

Работата му показва как интелигентното използване на данни и технологии може да промени обществото, създавайки по-свързани, устойчиви и умни градове, в които хората и технологиите работят хармонично заедно.

Ръководената от проф. Кошизука Лаборатория към Interfaculty Initiative in Information Studies (III) и Graduate School of Interdisciplinary Information Studies (GSII) в Токийския университет е водещ научен център в областта на федеративните AI системи, интеграцията на пространства от данни с AI решения и сигурния обмен на данни между различни екосистеми от заинтересовани страни и сектори. Основната му мисия е да развива сигурна и интелигентна инфраструктура за споделяне и обмен на данни, подпомагаща дигиталната трансформация на обществото и създаваща реални индустриални и социални иновации.

Проф. Кошизука е председател на Data Society Alliance и член на Digital Society Initiative Council към Агенцията за дигитализация на Япония, като активно участва във формирането на национални стратегии и политики за дигитална трансформация. Той е член на престижни международни организации като IEEE, ACM и Information Processing Society of Japan (IPSJ).

На 26 ноември 2025 г., ден преди амбициозното международно събитие “Up To GATE 2025: New Horizons“ Институт GATE и Токийският университет ще подпишат меморандум за сътрудничество. Споразумението ще отвори нови възможности за съвместни проекти в областта на изкуствения интелект, големите данни, умните градове и пространствата за данни, ще ускори научния обмен и ще подпомогне разработването на иновативни решения с реален ефект върху обществото. То е още една стъпка към изпълнението на целите, заложени в Съвместната декларация за стратегическо партньорство между България и Япония, подписана през май 2025 г. в Токио, и естествено продължение на мисията на Институт GATE да изгражда глобални връзки в науката и иновациите.

За международния форум “Up To GATE 2025: New Horizons“

Събитието ще събере водещи български и международни експерти, изследователи и представители на бизнеса, за да дискутират потенциала на изкуствения интелект и данните като двигатели на иновациите и устойчивото развитие. Те ще очертаят визията за следващия етап от развитието на европейската и глобалната екосистема за изкуствен интелект – от експериментални подходи и етични принципи към реално въздействие и устойчиво внедряване.

Програмата включва панели с високо ниво на експертиза и демонстрационни сесии.

Темите обхващат: анализ на въздействието на Европейския акт за изкуствения интелект (AI Act) върху иновациите; представяне на най-новите изследвания на GATE в приложните области Градове на бъдещето, Цифрово здравеопазване и Интелигентно управление; дискусия за ролята на суверенния и надежден обмен на данни като основа за иновации, междуинституционално сътрудничество и нови бизнес модели в Европа; визии и примери за успешен преход от изследователска дейност към внедряване и икономическо въздействие чрез иновации, основани на данни и изкуствен интелект.

Не пропускайте възможността да станете част от разговора за бъдещето на изкуствения интелект!