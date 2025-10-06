Точно поправи една инсталация и друга е извън строя: Историята на руската КИНЕФ и украинските дронове

Една от най-големите руски рафинерии КИНЕФ – тази в град Кириши, е спряла работа на най-голямата си инсталация за преработка на суров петрол (CDU-6). Това съобщава агенция Reuters, позовавайки се на два свои източника. Спирането е заради успешната украинска атака с дронове отпреди две денонощия – а ремонтните работи ще отнемат поне 1 месец.

Въпросната инсталация преработва 8 млн. метрични тона суров петрол или 160 000 барела дневно. Това е около 40% от общия капацитет на КИНЕФ.

Рафинерията е собственост на "Сургутнефтгаз" - предприятието точно пусна в действие друга инсталация, която беше повредена след украински удар с дронове в средата на септември, 2025 година, уточнява Reuters.

Междувременно, според Istebin.ua, през септември обемът на превозени преработени петролни продукти от руските железници е паднал до 8 млн. барела петрол дневно. Това е най-ниското ниво от 2020 година насам т.е. откакто избухна ковид пандемията, която удари жестоко по почти всички сектори на световната икономика.

