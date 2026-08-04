Руски авиобомби удариха центъра на Краматорск, десетки са ранени (ВИДЕО, СНИМКИ)

Поне 22-ма души са ранени в резултат на удар с въздушни бомби от руските въоръжени сили в Краматорск - в украинската Донецка област. Атаката е била осъществена днес, 4 август, посред бял ден, съобщи областната администрация. „Руснаците хвърлиха две авиобомби върху центъра на града, като нанесоха щети на жилищни и нежилищни сгради“, заяви Вадим Филашкин, който е ръководител на регионалната военна администрация. „Това е поредната целенасочена атака срещу цивилни граждани", отбеляза той.

Ранени след удари с ФАБ-250

Регионалната прокуратура в Донецк съобщи, че по време на атаката вероятно са били използвани въздушни бомби от типа ФАБ-250.

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„Сред ранените са шестима мъже на възраст 22, 37, 43, 61, 75 и 76 години, както и девет жени на възраст от 18 до 74 години. Ранените получават необходимата медицинска помощ. Започна предсъдебно разследване в рамките на наказателно дело за военно престъпление (член 438, част 1 от Наказателния кодекс на Украйна)“, се посочва в изявлението на обвинението.

По-рано следобед беше съобщено за девет ранени. Към 14:00 часа броят им се е увеличил до 22. Последиците от удара все още не са окончателни.

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Дронове са свалени над Москва

Четири безпилотни летателни апарата са били свалени при приближаването им към Москва, заяви кметът на руската столица Сергей Собянин днес следобед.

„Силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната са свалили четири дрона, летящи към Москва. Службите за спешна помощ работят на мястото на катастрофата“, обяви Собянин.

Руското министерство на отбраната съобщи във вторник следобед, че средствата за противовъздушна отбрана са свалили над 760 въздушни цели през последните 24 часа, включително 753 безпилотни летателни апарата.