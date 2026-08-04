Министър Керязов: Изключително важно е да обезпечим щангистите за Световното първенство

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов застана пред медиите след срещата с клубовете, членове на Българската федерация по вдигане на тежести, които подкрепят Асен Златев, както и със самия Златев. Това предаде репортер на БГНЕС. Целта на срещата бе да бъдат изгладени противоречията в родната централа и участието на тежкоатлетите ни на предстоящото Световно първенство да бъде обезпечено.

Енчо Керязов се срещна с Асен Златев и членовете на БФВТ

„Надявам се да е била ползотворна срещата. Искам много ясно да заявя, че подобна среща се прави за 5-6-и път – виждал съм се и с двете страни – и с г-н Стефан Ботев, и с г-н Асен Златев. Без да взимаме страна по спора вътрешно във федерацията, искам да заявя, че за нас е изключително важно да обезпечим състезателите що касае подготовката им и участието октомври месец на състезание, от което реално могат да вземат квоти за Олимпийските игри“.

„Надявам се конфликтът да намери разрешение. Очаквам решение на съда, за да започнем работа с федерацията и с президента, който е начело“, започна Керязов по отношение на предстоящото Световно в Китай през октомври-ноември.

На въпрос на БГНЕС относно това кога можем да очакваме решение на съда относно жалбата на Пламен Братойчев, с която на практика бе спряно вписването на Златев за нов президент на БФВТ, Керязов отвърна: „Не мога да ви кажа кога да очакваме решение на съда - в интерес на истината, го очакваме всеки момент. За съжаление, нямаме такова засега“.

„Дали съществува такъв вариант? Това зависи от Международната федерация и издаването на лиценз. Що се касае до нас, нашата работа е да обезпечим състезателите“, сподели още министърът на спорта по отношение на риска за щангистите ни и тяхното участие на големи международни състезания. Керязов разкри още, че е имал неофициална среща с Братойчев.

„С Пламен Братойчев имах среща, която не беше официална, на състезание в Ямбол. На нея той изложи своето становище защо обжалва решението на федерацията по вдигане на тежести", завърши спортният министър.

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