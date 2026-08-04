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Министър Керязов: Изключително важно е да обезпечим щангистите за Световното първенство

04 август 2026, 16:26 часа 336 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Министър Керязов: Изключително важно е да обезпечим щангистите за Световното първенство

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов застана пред медиите след срещата с клубовете, членове на Българската федерация по вдигане на тежести, които подкрепят Асен Златев, както и със самия Златев. Това предаде репортер на БГНЕС. Целта на срещата бе да бъдат изгладени противоречията в родната централа и участието на тежкоатлетите ни на предстоящото Световно първенство да бъде обезпечено.

Енчо Керязов се срещна с Асен Златев и членовете на БФВТ

„Надявам се да е била ползотворна срещата. Искам много ясно да заявя, че подобна среща се прави за 5-6-и път – виждал съм се и с двете страни – и с г-н Стефан Ботев, и с г-н Асен Златев. Без да взимаме страна по спора вътрешно във федерацията, искам да заявя, че за нас е изключително важно да обезпечим състезателите що касае подготовката им и участието октомври месец на състезание, от което реално могат да вземат квоти за Олимпийските игри“.

Асен Златев

„Надявам се конфликтът да намери разрешение. Очаквам решение на съда, за да започнем работа с федерацията и с президента, който е начело“, започна Керязов по отношение на предстоящото Световно в Китай през октомври-ноември.

На въпрос на БГНЕС относно това кога можем да очакваме решение на съда относно жалбата на Пламен Братойчев, с която на практика бе спряно вписването на Златев за нов президент на БФВТ, Керязов отвърна: „Не мога да ви кажа кога да очакваме решение на съда - в интерес на истината, го очакваме всеки момент. За съжаление, нямаме такова засега“.

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„Дали съществува такъв вариант? Това зависи от Международната федерация и издаването на лиценз. Що се касае до нас, нашата работа е да обезпечим състезателите“, сподели още министърът на спорта по отношение на риска за щангистите ни и тяхното участие на големи международни състезания. Керязов разкри още, че е имал неофициална среща с Братойчев.

Карлос Насар

„С Пламен Братойчев имах среща, която не беше официална, на състезание в Ямбол. На нея той изложи своето становище защо обжалва решението на федерацията по вдигане на тежести", завърши спортният министър.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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