Конституционния съд ще разгледа по същество атаките срещу държавния бюджет

Конституционният съд допусна до разглеждане по същество жалбите на ГЕРБ и "Продължаваме промяната" срещу Закона за държавния бюджет за 2026 г., който влезе в сила на 1 август.

На заседание във вторник конституционните съдии са решили да обединят двете производства в едно, тъй като и двете искания са насочени срещу едни и същи разпоредби от бюджета. В заседанието са участвали всички 12 съдии, а определението е прието единодушно.

В последния ден на юли ГЕРБ и "Продължаваме промяната" внесоха отделни искания до Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет за 2026 г. ПП оспорва и бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО). Двете парламентарни групи си осигуриха взаимно необходимите подписи, тъй като поотделно не разполагат с изискваните 48 народни представители за сезиране на Конституционния съд. Въпреки че гласуваха против бюджета, депутатите от "Демократична България" и "Възраждане" не се присъединиха към исканията. Още: Няколко премълчавани истини за българската икономика и държавния бюджет

Според мотивите на жалбите Законът за държавния бюджет е приет с дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което, по мнение на вносителите, противоречи пряко на Закона за публичните финанси. Те твърдят, че така се създава конфликт между два действащи закона от еднакъв ранг, поставяйки държавните институции в ситуация, в която спазването на единия закон води до нарушаване на другия.

В исканията се посочва още, че приемането на бюджет с дефицит над допустимите граници влиза в противоречие с европейските фискални правила, включително с член 126 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Протокол №12 относно процедурата при прекомерен дефицит и Директива 2011/85/ЕС за бюджетните рамки на държавите членки. Още: Правителството не се притеснява от жалбите срещу бюджета

В жалбата срещу бюджета на ДОО "Продължаваме промяната" атакува и промените в начина на изчисляване на трудовия стаж. Според партията новите текстове въвеждат четири различни единици за отчитане на стажа, без да предвиждат механизъм за преобразуване между тях. По този начин, според жалбоподателите, се създават предпоставки за различно прилагане на закона и неравно третиране на работещите.

От ПП посочват, че макар по-прецизното отчитане на работа на непълно работно време и при повече от едно трудово правоотношение да е легитимна цел, приетият механизъм не може да я постигне, докато липсват ясни правила за преобразуване между различните единици за изчисление. Според партията новите разпоредби засягат и конституционно гарантираното право на труд, тъй като не отговарят на принципа на пропорционалност и създават правна несигурност. Още: От бюджета до новите шефове на служби: Каква беше първата работа на 52-ото НС

Междувременно омбудсманът Велислава Делчева също обяви, че ще сезира Конституционния съд. Тя ще поиска да бъдат отменени разпоредбите, свързани с новия механизъм за определяне на минималната работна заплата и с начина на изчисляване на трудовия стаж. Според Делчева особено тревожни са промените, засягащи работата на четиричасов работен ден, както и премахването на досегашния механизъм за определяне на минималната работна заплата.