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Обидил Мицкоски: Бърз арест на мъж в Северна Македония

04 август 2026, 17:17 часа 493 прочитания 0 коментара
Снимка: Hristijan Mickoski/Facebook
Обидил Мицкоски: Бърз арест на мъж в Северна Македония

52-годишен мъж от Струга е бил арестуван за словестни обиди към публични личности, включително и към министър-председателя на югозападната ни съседка Северна Македония Християн Мицкоски. Новината съобщава македонската медия "Слободен печат". На мъжа са повдигнати наказателни обвинения за насилие. Инцидентът станал в Ташмарунища за Илинден. След документиране на случая е подаден съответният доклад до компетентната прокуратура, допълва друга македонска медия 4news.

Македонският елит изглежда е чувствителен към обиди, въпреки че близките до властта медии обиждат българите и използват целогодишно език на омразата спрямо България.

В РСМ има хибриден режим

Междувременно според последния доклад на американската неправителствена организация Freedom House югозападната ни съседка е с хибриден режим. 

Характерно за хибридните или преходните режими на демокрация съчетават демократични и автократични характеристики. С други думи има има демократични институции и демократични избори, но на практика демокрацията е частично ограничена. Според доклада Северна Македония има 67 точки, което е сбор от политическите права и гражданските свободи. Само за сравнение България в тази класация е свободна страна. В доклада се отчита, че Северна Македония продължава да се бори с корупцията и докато медиите и гражданското общество участват в оживен публичен дискурс, журналистите и активистите са изправени пред натиск и сплашване. ОШЕ: Freedom House: Северна Македония под ръководството на Мицкоски е в хибриден режим

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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