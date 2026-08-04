Бюджетният дефицит леко се свива в края на юли

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на юли 2026 г. да бъде отрицателно в размер на 2,2 млрд. евро (1,7 на сто от прогнозния БВП). Бюджетното салдо е разликата между приходите и разходите на държавния бюджет. В края на първото полугодие бюджетният дефицит по КФП беше 2,416 млрд. евро, което означава, че сега той се свива леко.

За подобрението му на месечна база за юли 2026 г. влияние оказа полученото от Европейската комисия на 31 юли плащане по четвъртото искане от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) в размер на 0,9 млрд. евро, обявиха от Министерството на финансите.

През месец август са концентрирани значителни по размер плащания за инвестиции по ПВУ, чието изпълнение трябва да приключи при спазване на крайния срок на Механизма за възстановяване и устойчивост.

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Приходи и разходи

Основните параметри по КФП - на база предварителни данни и оценки - са:

Приходите, помощите и даренията по КФП към юли 2026 г. се очаква да бъдат в размер на 26,4 млрд. евро, което е 53,2% от годишните разчети към ЗДБРБ за 2026 г. и с 2,7 млрд. евро (11,3%) повече спрямо отчетените за същия период на 2025 година. За този ръст принос имат данъчните приходи, които нарастват номинално спрямо юли 2025 г. с 1,8 млрд. евро (9,3%), и постъпленията в частта на помощите и даренията, които нарастват с 1,3 млрд. евро. Неданъчните приходи са по-ниски с 0,4 млрд. евро спрямо седемте месеца на 2025 г. основно поради по-ниските приходи от дивидент от държавни предприятия през 2026 г. (поради внесен междинен дивидент през 2025 г.).

Снимка: БГНЕС

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Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юли 2026 г. са в размер на 28,6 млрд. евро, което е 50,3% от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към юли 2025 г. бяха в размер на 25,9 млрд. евро. Нарастване на разходите има основно при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други. Причините за наблюдавания ръст на разходите основно са: увеличение на разходите за пенсии след тяхната индексация по швейцарското правило от 01.07.2025 г и 01.07.2026 г., увеличението на минималната работна заплата от януари 2026 г., както и допълнителното увеличение на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г., считано от януари 2026 г., значителен ръст на капиталовите разходи, който се дължи на изпълнението на инвестициите и проектите по Общинската инвестиционна програма и Националния план за възстановяване и устойчивост, и други.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.07.2026 г. от централния бюджет, възлиза на 0,7 млрд. евро, което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

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Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към юли 2026 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец август 2026 година, посочват още от МФ днес, 4 август.