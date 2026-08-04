Леонардо ди Каприо и Джеф Безос ще спасяват най-застрашените видове на планетата

Фондации, финансирани и съучредени от холивудския актьор Леонардо ди Каприо и основателя на Amazon Джеф Безос, започнаха инициатива с бюджет от 200 милиона щатски долара за възстановяването на популациите на 100 от най-застрашените видове на Земята, сред които лемури, саламандри, панголини и ехидни, предадe "Ройтерс".

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Организацията Re:wild, чийто съучредител е Ди Каприо, и фондът Bezos Earth Fund на Безос оглавяват проекта Phoenix Species, окачествен като най-голямата по рода си инициатива в историята, посветена изцяло на възстановяването на критично застрашени видове.

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Леонардо ди Каприо от години работи над идеята за мащабна съвместна инициатива в помощ на видове, чиито местообитания и бъдещо съществуване са застрашени от климатичните промени.

През 2021 г. актьорът и съоснователят на Re:wild Уес Секрест – биолог, който заема поста главен изпълнителен директор на организацията – се срещнаха с основателя на Amazon Джеф Безос и съпругата му, бившата телевизионна репортерка и водеща Лорън Санчес Безос.

Срещата доведе до поредица от разговори с представители на местните власти, екологични организации и коренното население относно най-добрите начини да се обърне тенденцията към намаляване на числеността на най-уязвимите видове. Тези разговори в крайна сметка доведоха до създаването на проекта Phoenix Species.

Кои животни ще бъдат спасявани

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Сред животните, чието опазване се цели чрез инициативата, са златоглавите лемури сифака от Мадагаскар, зелените саламандри от вида Aneides caryaensis, които се срещат единствено в малък каньон в Северна Каролина, САЩ, висаянската свиня, ендемична за Филипините, и вид полска мишка – изключително рядък гризач, срещан единствено на остров Косумел край източния бряг на полуостров Юкатан в Мексико.

Други животни, които ще подпомогне инициативата, са розовата сухоземна игуана, срещана единствено на вулкана Улф на Галапагоските острови, яванският панголин (люспеник), обитаващ Югоизточна Азия, танзанийската „палачинкова“ костенурка, наречена така заради плоската си и гъвкава черупка, критично застрашената жаба арлекин от вида Atelopus arsyecue, наричана „звездна нощ“ заради характерната си окраска и срещана единствено в планините на Колумбия, както и дългоклюната ехидна на Атънбъро, кръстена на видния британски естествоизпитател Дейвид Атънбъро, известен като „гласът на природата“.

Целите на проекта включват осигуряване на дългосрочна подкрепа за успешни, но краткотрайни по-малки инициативи.

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"От години опазваме лемурите сифака с бюджет, който никога не е отговарял на това, което този вид заслужава, но да ги оставим да изчезнат никога не е било вариант", се посочва в изявление, направено от Тиана Андриаманана, изпълнителен директор на асоциация "Фанамби" – една от групите, получаващи безвъзмездна помощ от инициативата. "Това финансиране, тази глобална платформа и техническата подкрепа променят границите на възможното", допълва тя.

Проектът Phoenix Species има за цел да подпомогне опазването на 100 вида в 30 държави чрез дългосрочно финансиране и местни природозащитни инициативи, в които участват коренното население, местните общности и учени, отбелязва "Ройтерс".

Мерките за възстановяване включват размножаване с цел опазване, възстановяване на местообитания, контрол на болестите и инвазивните видове, осъществени с научна подкрепа от Комисията за оцеляване на видовете към Международния съюз за опазване на природата (IUCN).

Според IUCN над 49 000 вида, или около 28 процента от оценените от организацията, са застрашени от изчезване.

Фондът Bezos Earth Fund с капитал от 10 милиарда долара съобщава, че от учредяването си през 2020 г. е отпуснал 41 гранта на обща стойност 591 милиона долара за проекти, насочени към възстановяване и опазване на природата.

Източник: БТА