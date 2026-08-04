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Войната в Украйна: 12-ият рунд e и всеки боксьор се надява опонентът му да падне пръв

04 август 2026, 17:02 часа 794 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Войната в Украйна: 12-ият рунд e и всеки боксьор се надява опонентът му да падне пръв

Атаките срещу инфраструктурата ще определят изхода на войната. Украйна и Русия водят ожесточена битка за унищожаване на енергийните си системи и именно това ще определи хода на всички бъдещи мирни преговори. "Все едно е 12-ият рунд и всеки боксьор се надява опонентът му да падне пръв", това каза вицепремиерът и министър на енергетиката на Украйна Денис Шмигал пред Politico.

"Владимир Путин иска да унищожи енергийната ни система и да подкопае икономиката ни и производството на оръжие. Той се надява, че обществото ни ще се срине от изтощение тази зима и ще окаже натиск върху правителството да подпише капитулация", каза Шмигал.

Украйна отговаря с удари срещу руските рафинерии, като е деактивирала приблизително 40% от основния капацитет на Русия за преработка на петрол, което доведе до недостиг на гориво в цялата страна. 

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Следващата цел на Русия е да унищожи водоснабдителните системи на Украйна, предупредиха още преди дни от Киев. Миналата зима руснаците атакуваха електропреносната мрежа и отоплителните системи, но при прекъсванията на електрозахранването е по-лесно да се оцелее, стига да имаш газ и вода. "Без вода и канализация е много трудно да оцелееш повече от три дни", предупреждава Шмигал.

През миналата зима руснаците повредиха или унищожиха над 80% от енергийните мощности на Украйна, добавя той. След зимните атаки производството на електроенергия в Украйна достигна само около 12 GW, което доведе до дефицит от 6 GW, налагайки планирани прекъсвания на електрозахранването в цялата страна, каза министърът.

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Най-добрият сценарий, според него, е Путин да осъзнае, че не може да спечели войната и да сключи мирно споразумение тази есен. Но в Кремъл не показват никакви признаци, че са готови за това. Въпреки този песимистичен сценарий, Шмигал казва, че е сигурен, че Украйна ще успее да преживее и тази зима, която идва.

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI

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Русия водоснабдяване водопреносна мрежа енергийна система война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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