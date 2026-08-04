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Почина авторът на един от най-големите френски хитове

04 август 2026, 17:15 часа 545 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Почина авторът на един от най-големите френски хитове

Френският текстописец Жан-Пол Дрео - автор на множество песни, сред които е и хитът "Le coup de soleil", изпълняван от Рикардо Кочанте, е починал на 73-годишна възраст, предаде АФП, позовавайки се на близките му. Съпругата му Аник е публикувала във Facebook последната снимка на Жан-Пол Дрео, направена в неделя - ден преди смъртта му вследствие на внезапна белодробна емболия. "Слънцето ми угасна", пише тя.

"Твоята "Coup de soleil" безспорно е една от най-популярните песни във Франция. От онези, които превръщат един автор и композитор в незаменим артист на френската песен", написа Валери Зейтун, бивш шеф на лейбъла AZ, отдавайки почит към Дрео в Instagram.

Кой е Жан-Пол Дрео

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Роден в Оран, Алжир, на 12 юни 1953 г., Жан-Пол Дрео, чието истинско име е Жан-Пол Беншетрит, е написал и композирал множество хитове за Мишел Полнареф ("Je t'aime"), Ерве Вилар ("Viens"), Биби ("Tout doucement") и Шимен Бади ("Un jour de trop qui passe"). Елтън Джон също е изпълнил една от песните му - "J'veux de la tendresse". 

Най-големият хит на Жан-Пол Дрео, "Le coup de soleil", е изпълнен от Рикардо Кочанте в началото на 80-те години на миналия век, предава БТА.

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почина Жан-Пол Дрео
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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