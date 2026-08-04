"Демократична България" каза върви ли се към обща президентска кандидатура с ГЕРБ

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев отхвърли възможността за обща партийна кандидатура за президент с ГЕРБ. "Няма да има обща партийна кандидатура за президент с ГЕРБ. Никога не сме обсъждали партийна кандидатура", заяви той на брифинг в централата на партията.

По думите му бъдещият кандидат за държавен глава трябва да успее да обедини значително по-широк кръг от българското общество в условията на силно политическо разделение. Именно затова, според Мирчев, издигането на партийна кандидатура не е реалистичен вариант.

"Поради тази причина сме песимисти, че заедно с ГЕРБ можем да имаме обща партийна двойка за президент и вицепрезидент", каза той. Още: Проф. Даниел Вълчев окончателно каза ще участва ли на президентските избори

На въпрос дали "Демократична България" и "Продължаваме промяната" ще издигнат общ кандидат, Мирчев отговори, че двете формации продължават да работят в една посока.

"Демократична България" с "Продължаваме промяната" сме на една страница. ДБ, ПП и Форумът за демократично действие гледаме в една посока за президентските избори", заяви той.

По думите му вече се провеждат организационни срещи по подготовката на общата кандидатура, а скоро се очакват и новини по темата.

Запитан дали евентуалният кандидат е Андрей Гюров, Мирчев отказа да коментира конкретни имена. Още: Ясна е датата на президентските избори

"Бъдещият кандидат сам ще обяви, когато реши", каза той.

Мирчев коментира и темата с включването на "Търкиш петролиум" в проучванията за нефт и газ в Черно море. Според него няма връзка между това решение и замразяването на договора с "Боташ".

"Не виждам включването на "Търкиш петролиум" в проучванията за газ и нефт в Черно море да е обвързано със замразяването на договора с "Боташ". Това е процес, който се движи доста преди правителството на Радев да дойде на власт", заяви съпредседателят на "Да, България".