"Радев не е дал никакви проценти на турците": Делян Добрев за сделката за нефтено находище в Черно море

"Радев не е дал никакви проценти на турците. "Шел" и ОМВ държат правата на блок "Хан Тервел" (преди "Терес") и решението им е изцяло корпоративно". Така бившият енергиен министър и депутат от ГЕРБ Делян Добрев коментира решението на Министерския съвет от 29 юли тази година, с което се разрешава на Shell Exploration and Production да прехвърли 33% от своите права и задължения по разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ "Блок 1-26 Хан Тервел" на турската държавна компания Turkish Petroleum Overseas Company Limited.

Припомняме, че след решението се появиха съмнения за тайни договорки с Турция срещу замразяването на договора "Боташ".

Радев не е имал избор

Добрев продължава, че "Шел" и ОМВ" са се споразумели с турската страна и са подписали договор за продажба на въпросните 33%. "Съгласно закона, Министерски съвет единствено "регистрира" тази сделка и ако случайно реши да откаже, трябва да носи отговорност пред "Шел" и ОМВ за пропуснати ползи, нанесени щети и т.н. Тоест правителството на Радев няма избор и трябва да "регистрира" въпросната сделка", обяснява в своя пост Добрев.

Добра ли е сделката за България?

Според бившето острие на ГЕРБ по-важно е дали тази сделка е добра за България. "Определено е добра! Турската страна откри огромни количества газ в тяхната част на Черно море. Разполага и с проучвателен кораб тук, който и ние можем да използваме. Освен това може да сподели с консорциума "чалъма", с който е открила газа и т.н. Та ако погледнем извън тесните партийни интереси, това е добра новина за България. Дай, Боже, и на нас да ни се усмихне щастието най-накрая", пише още Добрев. ОЩЕ: "Радев току-що подари на Ердоган българското нефтено находище в Черно море": Гняв срещу таен енергиен пазарлък за "Боташ"