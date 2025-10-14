ЕК глоби водещи модни марки със стотици милиони евро

Европейската комисия обяви днес, че е наложила глоби в размер на общо 157 милиона евро на луксозните модни марки Gucci, Chloe и Loewe заради нарушения на правилата за конкуренция в ЕС, предаде БТА.

ЕК обвинява трите компании, базирани в Италия, Франция и Испания, че са ограничавали възможността на независимите си дистрибутори свободно да определят цените на продуктите с техните марки. Тези техни действия са забранена практика, нарушаваща принципите на свободния пазар и конкуренцията в ЕС. Антиконкурентното поведение на компаниите от луксозния сегмент увеличава цените и намалява избора за потребителите.

"По-конкретно, трите модни компании са се намесвали в търговските стратегии на своите търговци на дребно, налагайки им ограничения като например изискване да не се отклоняват от препоръчителните цени на дребно, да не надвишават определени максимални отстъпки или да продават (стоките им) с намаления само в определени периоди", се посочва в изявление на ЕК.

Още: Gucci се разделя с творческия си директор

Ще удари ли Китай пазара на луксозни стоки?