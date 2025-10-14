Google ще инвестира 15 милиарда долара в Индия за изкуствен интелект

Американският технологичен концерн Google обяви днес, че ще изгради в индийския щат Андхра Прадеш най-големия си център за данни и хъб за изкуствен интелект (ИИ) извън САЩ и обеща да инвестира 15 милиарда долара за пет години в най-населената страна в света, предаде Ройтерс. "Това е най-големият хъб за изкуствен интелект, който ще изградим извън САЩ", заяви пред журналисти Томас Куриан, главен изпълнителен директор на платформата Google Cloud.

15 милиарда долара за пет години

По думите му плановете на компанията "представляват капиталова инвестиция от 15 милиарда долара през следващите пет години".

"Тази инфраструктура потвърждава амбициите и плановете на Индия в областта на ИИ", заяви Ашвини Ваишнав, министър на електрониката и информационните технологии на Индия.

Кампусът на центъра за данни с мощност 1 гигават, който ще бъде построен от подразделението на Alphabet, ще бъде разположен в пристанищния град Висакхапатнам.

През последните месеци Индия, чийто пазар е най-голям по население в света, привлече няколко големи компании в сектора.

Около 900 милиона индийци от общо 1,5 милиарда души използват редовно интернет, било за лични нужди, или професионални цели, сочат най-новите оценки на сектора.

Миналата седмица американският стартъп за изкуствен интелект Anthropic обяви предстоящо откриване на свой офис в страната, която е водещ потребител по използване на чатбота Claudе.

"Индия се налага като естествен избор заради огромния си технически талант и желанието на правителството да гарантира, че ИИ е от полза за цялото общество", заяви главният изпълнителен директор на компанията Дарио Амодей.

Един от основните конкуренти на Anthropic - ОpenAI, също е проявил интерес към индийския пазар и планира да открие свое представителство в страната до края на годината.