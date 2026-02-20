След като пропусна турнира в Доха Джокович се завръща на кортовете в Маями

Само ден след като потвърди участието си на турнира в Индиан Уелс, името на Новак Джокович бе включено и сред заявените участници за Мастърса в Маями, Флорида. След като достигна до финала на Australian Open, където отстъпи пред Карлос Алкарас, сърбинът реши да си даде кратка почивка и пропусна надпреварата в Доха, за да се подготви по-добре за предстоящите предизвикателства. Турнирът в Маями ще се проведе между 15 и 29 март.

Новак Джокович ще се опита да вдигне трофея на Miami Open, след като през миналата година отстъпи на финала и остана на крачка от титлата.

През миналия сезон Джокович не успя да триумфира във Флорида, след като на финала загуби от чеха Якуб Меншик в два тайбрека – 7:6(4), 7:6(4). Тогава обстоятелствата също не бяха на негова страна – дъждът доведе до сериозно забавяне на програмата, а финалът започна с близо шест часа закъснение при тежки атмосферни условия и висока влажност. В допълнение сръбският тенисист имаше проблеми с окото непосредствено преди двубоя.

Джокович, считан за един от най-великите в историята на тениса, ще се завърне и в Индиън Уелс, където организаторите отбелязаха символиката на участието му две десетилетия след дебюта му в „тенис рая“. След натовареното начало на сезона и кратката пауза за възстановяване, амбициите му остават високи. Той вече има пет титли от турнира в Калифорния, като последната е от 2016 година, а сега отново ще опита да затвърди позицията си сред най-успешните тенисисти в историята на надпреварата. На турнира тази година участие освен Ноле ще вземат имена като Карлос Алакарас, Яник Синер и Даниил Медведев.

