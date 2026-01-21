Заради "Кроношпан": Задава ли се срив в мебелната индустрия и строителството?

След като държавата спря дейността на "Кроношпан" във Велико Търново, целият мебелен бранш у нас е под заплаха.

Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново приложи принудителна административна мярка спрямо "Кроношпан България", с която спира производствената дейност на линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) на площадката на дружеството във Велико Търново.

Мярката беше наложена след извършена извънредна проверка на 15 януари 2026 г., във връзка с постъпили сигнали от граждани за задимяване и разпространение на интензивни миризми на дървесина и лепила в жилищни райони на града.

Мебелният бранш у нас е силно разтревожен. Според Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост (БКДМП) решението е несправедливо, тъй като има доклад на междуведомствена комисия, включваща експерти от Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването, който установява, че предприятието не нарушава нормативните изисквания за чистота на въздуха, предаде бтв.

Срив в мебелната индустрия и строителството и поскъпване на мебелите

Според БКДМП спирането на завода ще има катастрофални последствия в сектора.

Прогнозира се съкращение на над 500 служители на фирмата.

Очаква се колапс на горскостопанския сектор, който ще загуби най-големия потребител на дървесина. Това ще доведе до освобождаване на служители в горските стопанства. Ще се спре събирането на дървесни отпадъци, включително и битови, и тяхното рециклиране поради липса на компания, която да поеме дейността.

Източик: iStock

Експертите предричат и срив в мебелната индустрия в цялата страна заради неизпълнение на договори и неустойки, фалити, неосъществен износ, както и намаляване на работни места в сектора. Също така и повишаване на цената на мебелите поради липсата на основен ресурс за производството им.

Трудности ще има и в строителството поради липса на дървесни продукти, предлагани от "Кроношпан".

Тежки сътресения и фалити се очакват и за фирмите, които са пряко свързани с дейността на "Кроношпан" - логистика, търговия с продуктите на фирмата, а също и такива с обслужващи дейности.

Не на последно място, смята се, че козусът ще остави петно върху имиджа на България като стабилна и прогнозируема страна за инвестиции от страна на чуждестранни компании.

БКДМП призовава за оттегляне на заповедта и намиране на разумно решение чрез диалог с всички заинтересовани страни, включително местните жители, без политическо използване на ситуацията.

Спирането на "Кроношпан България" би засегнало не само самия завод, но и цялата мебелна индустрия в страната, смятат от бранша.

