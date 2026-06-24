Ники Кънчев е горд баща: Показа дъщеря си като абитуриентка (СНИМКИ)

Телевизионният водещ Ники Кънчев преживя един от най-вълнуващите моменти за всеки родител. Неговата дъщеря, Мари-София, завърши средното си образование. Водещият на "Стани богат" не скри гордостта си и сподели няколко кадъра с нея в социалните мрежи само преди няколко часа. На снимките двамата позират заедно, като за големия ден Мари-София е заложила на стилна дълга рокля в класическо черно, която подчертава нейната изисканост, далеч от кича и излишната суета. Ники Кънчев изглежда видимо щастлив и развълнуван от успеха на дъщеря си.

Към публикацията си популярният журналист добави и кратък текст в духа на абитуриентските балове, като брои до 12. "Попътен вятър, Тати! Много те обичам!", допълни Кънчев посланието към дъщеря си.

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Постът бързо събра стотици харесвания и коментари от колеги, приятели и последователи на водещия. Всички те пожелават на Мари-София успешен старт в живота и много нови постижения по пътя, който ѝ предстои оттук нататък.

Макар да е сред най-разпознаваемите лица на българския ефир, Ники Кънчев рядко допуска личния си живот в публичното пространство. Затова споделената снимка с порасналата му дъщеря бе приета с изключителен интерес и вълнение от неговите фенове.

Дъщерята на Ники Кънчев и дългогодишната му партньорка Даниела е родена на 7 ноември 2008 година. През годините водещият неведнъж е споделял в интервюта, че именно зрелостта и натрупаният житейски опит са му помогнали да бъде спокоен, търпелив и отговорен баща.

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