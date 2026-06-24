Войната в Иран промени пейзажа на властта

Геополитическата катастрофа, организирана от президента на САЩ Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху, не само отслаби доминиращите позиции, които двете страни заемаха само преди 3,5 месеца, пише Foreign Policy. Непровокираната и неуспешна война срещу Иран предизвика значителни промени в световния баланс на силите. Войната ще отслаби значително и САЩ и Израел през следващите месеци и години.

Позицията на Тръмп е сериозно подкопана както на вътрешния, така и на международния пазар, а неговите несравними хвалби се превърнаха в прах и се оказаха празни думи. В обозримо бъдеще американската мощ и влияние вече няма да бъдат толкова зловещи, колкото някога. Още: Тръмп обвини Европа, че не го е подкрепила за Иран

Подписаният меморандумът за разбирателство е по същество документ за капитулация от страна на Вашингтон. В замяна на подписването на меморандума, съгласието за 60-дневни преговори и отварянето на Ормузкия проток, иранците ще получат финансови отстъпки, които бяха немислими само преди няколко месеца. Това може да включва освобождаването на поне част от замразените или блокирани ирански средства и активи, както и разрешение „веднага след подписването на този меморандум“ да започне „износът на ирански суров петрол, петролни продукти, както и предоставянето на всички свързани услуги, включително банкови операции“.

Американският президент не е спечелил нищо от тази война. По-точно, той е спечелил много по-малко от нищо, въпреки че е похарчил десетки милиарди долари и е коствал хиляди животи, включително най-малко 13 американски жертви. За да изтръгне смътни обещания от Техеран, Тръмп нанесе значителни щети на измъчваната от инфлация американска икономика, предаде вътрешната си политическа база, сериозно изчерпа критичните запаси от оръжие на САЩ, укрепи Китай и увеличи неговия авторитет, отчужди американските съюзници.

И всичко това е заради режима на Ислямска република Иран, който само преди три месеца и половина беше изолиран и страдаше от икономически сътресения. Благодарение на войната дори силно отслабеният Иран сега се превръща в основен геополитически играч и скоро ще пожъне нови финансови ползи. Режимът в Техеран укрепи легитимността си през 47-те години на съществуване, до голяма степен благодарение на войнствения манталитет „всички са срещу нас“. Сега той може да се похвали, че е успешно осуетил действията дори на глобалните суперсили.

И тъй като Техеран може да продължи да контролира Ормузкия проток и по този начин да изтръгва отстъпки от Вашингтон и държавите от Персийския залив, той също така ще си върне предишното влияние върху региона и световната икономика. Още: Иран обяви: Ормузкият проток ще бъде под контрола на Техеран

Тръмп успя да постигне този резултат, опитвайки се да направи невъзможното – да извърши смяна на режима от въздуха. По този начин той пренебрегна най-сериозната заплаха, за която американското разузнаване отдавна го предупреждаваше: завземането на пролива от Иран.

Много европейски лидери признават, че меморандумът дава предимство на Иран, но страните от Г-7 считат, че трябва да го подкрепят като единствен начин за прекратяване на война, която никоя от тях не одобряваше.

Може би най-значимият аспект на тази нова ера на американско отстъпление е, че Иран, а сега и светът внезапно осъзна как да се възползва от най-голямата слабост на Тръмп: страхът на президента от срив на пазара по време на неговото президентство и произтичащата от това склонност към отстъпване, както при тарифните му войни.

Никоя друга държава не следи тази слабост по-внимателно от Китай, основният съперник на САЩ. Китайците бяха първите, които оказаха икономически натиск върху Тръмп заради тарифните му войни, принуждавайки президента да се съгласи на „примирие“. За тази цел те спряха износа на основни минерали, което можеше да парализира високотехнологичната и отбранителната индустрия на САЩ. Китайският президент сега несъмнено тества силата на американската подкрепа за Тайван, виждайки нежеланието на Тръмп да рискува нова голяма война. Още: Доналд Тръмп настоява за ядрени инспектори в Иран

За разлика от предишното си искане за „безусловна капитулация“ и призивите за смяна на режима в Иран, което отдавна е целта на политиката на САЩ спрямо Ислямската република, Тръмп сега ангажира Вашингтон да „се въздържа от намеса във вътрешните работи на другите“.

Съгласно условията на меморандума за разбирателство, Тръмп се ангажира да спонсорира програма за възстановяване на Иран на стойност 300 милиарда долара, очевидно платена от същите страни от Персийския залив, които Иран атакува по време на войната. Но това не е всичко. Той също така трябва незабавно да премахне ограниченията върху продажбите на ирански петрол. Съдейки по текста на документа, Тръмп е готов да премахне и повечето, ако не и всички, санкции срещу Иран, включително много от тези, които наложи по време на първия си мандат. Ако това стане, Техеран ще има възможността да възстанови финансовата си мощ и да успокои недоволното население, като същевременно продължи да надхитря Вашингтон по време на преговорите.

Ядреното споразумение от 2015 г., от което Тръмп се оттегли, наричайки го „най-лошата сделка, сключвана някога“, предвиждаше само постепенно отменяне на санкциите, наложени заради ядрената програма на Иран. Този пакт също така изискваше много строги и щателни инспекции от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), които вече не са в сила, и премахването на приблизително 98% от обогатения уран на Иран, който беше далеч по-малко мощен от 60-процентното обогатено гориво, което Иран притежава в момента. Това означава, че на Техеран му липсва уран дори за една бомба.

Що се отнася до Нетаняху, той получи заслужено и пълно наказание. До 28 февруари Израел беше извървял дълъг път към промяна на „баланса на силите в региона за години напред“, както Нетаняху се хвалеше през 2024 г. За по-малко от три години след бруталната атака на "Хамас", Израел положи огромни усилия да възстанови стратегическото си предимство пред Иран и неговите проксита. Израелските сили повредиха ядрените и ракетните съоръжения на Иран, както и противовъздушната му отбрана. Те убиха висши служители в Техеран и ядрени учени, обезглавиха и отслабиха "Хизбула" и дори убиха политическия лидер на "Хамас" в сърцето на Техеран. Още: Нетаняху: Израелската армия има пълна свобода на действие срещу всяка заплаха в Южен Ливан

Разривът между САЩ и Израел само ще се задълбочи, ако, както се очаква, Нетаняху реши да игнорира споразумението и да остави войските в Ливан, за да се борят с "Хизбула". Унизителен упрек към Израел беше изключването му от меморандума за разбирателство, въпреки че започна войната в тясно сътрудничество с Вашингтон. САЩ и Иран се споразумяха в меморандума за „незабавно и окончателно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан“.

Израел вече загуби значителна подкрепа от Демократическата партия заради войната, разгърната в Газа. Сега Израел губи подкрепа и от републиканците. Движението MAGA е бясно, вярвайки, че Нетаняху е подмамил Тръмп да наруши предизборните си обещания и да започне катастрофална война в Близкия изток.

В изявление израелският лидер похвали своя „приятел, президента на САЩ Доналд Тръмп“ за помощта му, която даде на Нетаняху възможността „да направя това, към което се стремя от 40 години: напълно да победя терористичен режим“. Още: Анализатори: Иран се държат като победители, Тръмп търси начин да излезе от тази каша

С небрежен, груб и директен език американският президент засили убеждението и на двете партии, че в политиката на САЩ е настъпила фундаментална промяна. Израел сега е изправен пред загуба не само на единствения си истински съюзник, но и на основния си стратегически стълб в света.

Това, което би могло най-много да отслаби позицията на Тръмп през оставащите му две и повече години на поста, е идеята, че той, подобно на предишните президенти, е изправен пред ограниченията на американската военна мощ.

Иран, трън в очите на американските президенти през последните 47 години, може би е готов да спечели. Чувствителен към критиките, че е договорил лоша сделка, Тръмп отново заплаши на срещата на върха на Г-7, че ако Иран не се съобрази, „веднага ще започнем да хвърляме бомби върху главите им отново“. Но неговата войнственост вече няма същото въздействие.

Тръмп многократно е отказвал да се бие за Ормузкия проток, макар иранците да вярват, че това е единствената битка, която има значение. Сега Тръмп вече не може да заплашва да направи в бъдеще това, което многократно е отказвал да направи в миналото. В най-добрия случай президентът на САЩ ще прибегне до някаква по-мека форма на икономическа война. Това обаче няма да уплаши Иран, а просто ще потвърди нерешителността и слабостта на САЩ. Още: Иран получи лиценз за продажба на петрол, САЩ поставиха условие за размразяване на активите

Автор: Майкъл Хърш за Foreign Policy

Превод: Ганчо Каменарски