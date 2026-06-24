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ООН: В ход е план за евакуация през Ормузкия проток на заседнали кораби

24 юни 2026, 6:15 часа 483 прочитания 0 коментара
Снимка: istock
ООН: В ход е план за евакуация през Ормузкия проток на заседнали кораби

План за евакуация, който ще позволи на стотици кораби с около 11 000 моряци, блокирани в Персийския залив, да преминат през Ормузкия проток, е в ход, след като Иран и САЩ постигнаха споразумение за прекратяване на огъня, съобщава "Ройтерс", като цитира Международната морска организация (ММО) към ООН. Още: Иран обяви: Ормузкият проток ще бъде под контрола на Техеран

"Вече започнахме да се свързваме с корабите, за да започнем евакуацията", каза говорител, без да предостави времева рамка.

ММО заяви, че е осигурила необходимите гаранции за безопасност и е проверила условията за безопасно корабоплаване. 

Мащабна операция

Снимка: Getty images

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"Тази мащабна операция ще бъде проведена в тясно сътрудничество с Иран, Оман, всички други крайбрежни държави в региона, Съединените щати и морската индустрия", заяви генералният секретар на ММО Арсенио Домингес в изявление.

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Процесът на евакуация по плана на ММО, който се обсъжда от месеци, ще бъде поетапен, заяви отделно в консултативно съобщение министерството на отбраната на Оман.

"Предвид повишения риск от сблъсък в настоящата среда, е необходима постепенна и контролирана евакуация на корабния трафик", се казва в съобщението.

Оманското министерство заяви, че така наречената Схема за разделяне на трафика "не е безопасна за използване в момента" и че за евакуация могат да се използват два временни маршрута на север и юг от схемата.

"Корабите ще бъдат уведомявани поотделно за определения им ден за преминаване от страните, координирани от ИМО", се казва в съобщението на министерството.

Схемата, приета от ИМО през 1968 г., установява маршрути през иранските и оманските води в пролива.

Плаващите мини са сред основните рискове във водите около Ормузкия проток.

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Иран Ормузкия пролив Ормузки проток война Иран
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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