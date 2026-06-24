ММС се разбра с Международната федерация по шах: България ще има представители на Олимпиадата

Министерството на младежта и спорта е постигнало договореност с Международната федерация по шах (ФИДЕ) за отлагането на санкциите срещу състезателите на България по шахмат. ФИДЕ е изпратила официално писмо до ММС, с което да благодари на Министерството за подхода, с който се е справило при разглеждането на настоящата ситуация с шахмата в България. Санкциите на българските състезатели и клубове по шах са отложени до 30 септември тази година, като на този етап няма пречка, която да попречи на България да изпрати свои представители на Шахматната олимпиада 2026.

ММС и ФИДЕ ще могат да преговарят отново

Освен преодставената възможност за България да изпрати свои шахматисти на Олимпиадата, пред ММС и ФИДЕ се открива ново поле за преговори, с които да се намери дългосрочно решение на проблема. Така правата на българските състезатели и клубове по шахмат няма да бъдат засегнати и те ще могат да се състезават редовно. Една от най-добрите български шахматистки в момента Нургюл Салимова вече говори за разпад на отбора ни по шахмат. Самата тя обмисляше да се състезава за друга държава, ако въпросът със санкциите не бъде решен.

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ММС изготвя план за разрешаване на проблема

А за да преодолее създадената назад във времето ситуация с българския шахмат, ММС ще изготви график за срещи, на които да присъстват всеки, който има интерес и възможност да разреши проблема. ФИДЕ е заявява готовност да се включи в срещите, като ще осъщества координация и с Европейския шахматен съюз. Целта на Министерството остава да се намери стабилно и дългосрочно решение, което да осигури участие на българските състезатели по шахмат в международни надпревари.

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