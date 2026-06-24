Как в България да пием от пиле мляко и да има за хубава салата: Идеите на КЗК

Създаване на централен регистър за проследимост по веригата на доставки, изграждането на национална обсерватория "Храни" като постоянна публична аналитична инфраструктура на сектора, засилен контрол върху качеството, етикетирането и произхода на храните, нов подход към публичните доставки на храни, както и специални програми за развитие на секторите "Мляко и млечни продукти" и "Плодове и зеленчуци". Това са основните мерки от общо 19, които КЗК предлага на изпълнителната и законодателната власт.

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Други мерки - наблюдение на надценките и договорните отношения, защита срещу нелоялни търговски практики, подкрепа за коопериране, развитие на къси вериги на доставка и създаване на регионални хранителни хъбове, целенасочени мерки за възстановяване на производствената база и по-справедливо разпределение на добавената стойност между участниците на пазара.

От КЗК уточняват, че пакетът трябва да се разгледа и наложи в цялост, иначе мерките няма да работят ефективно. Междинният секторен анализ показва, че продоволствената сигурност е елемент от националната сигурност и че стабилността на веригата за доставки изисква стимулиране на националното производство, укрепване на местната производствена база и развитие на конкуренцията по всички звена на хранителната верига, категорични са от комисията.

Мерките са подкрепени от браншовите организации и стъпват върху изводите от секторния анализ на пазара на храни на КЗК. Приетите през декември миналата година изводи от широкомащабното проучване на комисията показаха сериозни структурни дефицити в производството, преработката, логистиката и търговията с храни, които изискват координирани и последователни действия от страна на всички компетентни институции, предупреждават от КЗК.

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