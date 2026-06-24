Исторически вот: Сенатът на САЩ гласува за прекратяване на войната с Иран

Сенатът на САЩ, в който републиканците имат мнозинство, подкрепи законопроект за прекратяване на военните действия на САЩ срещу Иран, въпреки че не стана ясно веднага как това ще се отрази на конфликта, тъй като администрацията на президента Доналд Тръмп води преговори за мирно споразумение с Ислямската република. Сенатът гласува с 50 срещу 48 гласа да приеме съвместната резолюция, която вече беше приета от Камарата на представителите в началото на този месец.

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Приемането на резолюцията отразява нарастващите опасения сред някои от републиканците на Тръмп относно непопулярния сред американските избиратели конфликт, започнал на 28 февруари.

Удар по Тръмп

Гласуването протече почти по партийни линии, като четирима републиканци се присъединиха към всички демократи, с изключение на един, в подкрепа на резолюцията. Двама републиканци не гласуваха. До неотдавна Тръмп можеше да разчита на пълната подкрепа на републиканците, които имат крехки мнозинства в двете камари на Конгреса на САЩ.

Резолюцията задължава Тръмп да изтегли американските въоръжени сили от военните действия срещу Иран, но вероятно ще остане само символичен ход.

Съгласно Закона за военните правомощия от 1973 г. мярката не трябва да бъде изпратена в Белия дом за подпис от Тръмп, както всички останали закони. Белият дом обаче настоява, че законодателният акт е неконституционен и следователно не е задължително да го изпълнява. Юридически експерти казват, че това остава спорен правен въпрос, който вероятно ще бъде решен в съда.

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Резолюцията трябва да бъде одобрена и от контролираната от републиканците Камара на представителите, и да събере две трети мнозинство както в Камарата, така и в Сената, за да преодолее евентуално вето на Тръмп.

Правомощията на президента

По-рано този месец Камарата на представителите на САЩ прие резолюция, съгласно която американските военни действия срещу Иран трябва да се прекратят.

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Въпреки че съгласно конституцията на САЩ Конгресът има правомощията да обявява война, президентът също разполага с правомощия да предприема военни действия в качеството си на главнокомандващ, което поражда юридически спор относно това коя държавна власт има последната дума в САЩ по въпросите на войната и мира.

По време на предизборната си кампания Тръмп обещаваше да сложи край на американските военни авантюри в чужбина и да обърне по-голямо внимание на вътрешните проблеми, но войната срещу Иран отново насочи фокуса към Близкия изток.