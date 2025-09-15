Започва новият сезон на Networking Breakfast@Incubator на София Тех Парк Vol.19 | HR Reloaded

Заповядайте на 25 септември от 9:30 часа на новото издание на нетуъркинг събитията на София Тех Парк, за да подновим нашите срещи с интересни компании, организации, бизнеси и изследователи, за да разширяваме разговора и да скъсяваме дистанцията между наука и бизнес, между опита и стартиращия предприемачески дух, да надграждаме мрежата от съмишленици и партньорства.

​Ако желаете да бъдете част от тази динамична общност и искате да се срещнете с вдъхновяващи личности, да научите за иновативни продукти и услуги и да почерпите опит от водещи експерти в областта на бизнеса и технологиите, каним ви в зала The Venue, сграда Инкубатор на чаша кафе. Регистрация може да направите тук.

​Темата този септември ще бъде HR Reloaded: ще поговорим отвъд клишетата – хора, култура и бъдеще на работата.

​На Vol.19 Networking Breakfast ще имате възможността да се срещнете с водещи експерти и предприемачи с отношение към хората. Ето кои ще бъдат специалните гости:

​Мая Цанева , мениджър на платформата Young Talents 50+ първата национална платформа за приобщаване на зрели професионалисти и насърчаване на компании да припознават техния опит и експертиза.

​Христо Топалов - един от основателите и главен проектен мениджър на Xiro.bg - софтуер за кариерно развитие и иновативна общност, която подпомага стотици млади хора в намирането на тяхната първа работа или стаж.

​Елена Гигова - професионален кариерен консултант и HR стратег с фокус да помага на смели и амбициозни компании да отключват скрития си човешки капитал. Елена ще представи темата за завръщането след майчинство като индикатор за модерната работна култура.

​В рамките на събитието ще бъдат представени и два от новите обучителни курсове, организирани от София Тех Парк за новия сезон, както и още новини и събития от екосистемата.

​Не пропускайте да се присъедините към Networking Breakfast Vol.19 на София Тех Парк.