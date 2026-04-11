Астронавтите от "Артемис II" се завърнаха на Земята (ВИДЕО)

Астронавтите на "Артемис II" се завърнаха от Луната с успешно приводняване в Тихия океан. Четиримата астронавти от мисията "Артемис II" се завърнаха на Земята, след като преминаха успешно през земната атмосфера и се приземиха безопасно във водите на Тихия океан край южното крайбрежие на щата Калифорния.Артемис II

Екипите по спасяването очакваха в готовност приземяването на капсулата, за да извадят екипажа - американските астронавти Рийд Уайзман, на 50 години, Виктор Глоувър, на 49 години, и Кристина Кох, на 47 години, както и канадския астронавт Джереми Хансен, на 50 години.

Капсулата "Орион" на НАСА се спусна плавно с парашути във водата малко след 17:00 ч. местно време (03:00 ч. българско), с което приключи мисията, която отведе астронавтите по-далеч в Космоса, отколкото някой друг е стигал преди това.

The crew module on Orion has separated from its service module. After traveling around the Moon, seeing its far side, and experiencing a solar eclipse, the Artemis II astronauts are on the last leg of their trip home. pic.twitter.com/j9u5j1Noi9 — NASA (@NASA) April 10, 2026

Екипите на НАСА и Военноморските сили на САЩ обезопасиха плаващата капсула и помогнаха на четиримата астронавти да излязат от нея и да бъдат закарани на борда на намиращия се наблизо десантен транспортен кораб USS John P. Murtha, за да преминат първоначални медицински прегледи. Артемис II

„Чуваме ви ясно и отчетливо“, каза командирът на мисията Уайзман след проверка на комуникацията. „Какво пътуване! Стабилни сме“, добави той.

Това беше триумфално завръщане у дома за екипажа, чието рекордно лунно прелитане разкри не само части от обратната страна на Луната - никога невиждана досега от човешки очи - но и пълно слънчево затъмнение.

Командир Рийд Уайзман, пилотът Виктор Глоувър, Кристина Кох и канадецът Джереми Хансен достигнаха атмосферата, пътувайки с 33 Маха - или 33 пъти скоростта на звука.

При завръщането си към Земята космическият кораб беше подложен на температури, равни на около половината от температурата на Слънцето. Това беше ключов тест за топлинния щит, който при предишна безпилотна мисия е показал проблеми. Този път обаче навлизането в атмосферата и приводняването на „Артемис II“ преминаха безпроблемно.

Напрежението в контролния център на мисията се увеличи, когато капсулата беше погълната от гореща плазма по време на пиковото нагряване и влезе в планирано прекъсване на комуникацията.Артемис II

Всички погледи бяха насочени към топлинния щит на капсулата, който трябваше да издържи хиляди градуси по време на повторното влизане в атмосферата. По време на единствения друг тестов полет на космическия кораб - през 2022 г., без никой на борда - овъглената външна част на щита изглеждаше толкова белязана от дупки, колкото луната.Артемис II

Спасителният кораб USS John P. Murtha очакваше пристигането на екипажа край бреговете на Сан Диего, заедно с ескадрила военни самолети и хеликоптери.

Последният път, когато НАСА и Министерството на отбраната се обединиха за връщане на лунен екипаж, беше за "Аполо 17" през 1972 г., предава БТА.

