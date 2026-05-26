Българите се оказаха по-хитри: Ето как в България печелим от гръцките ВЕИ

Гърция е инсталирала 18 000 „зелени“ мегавата, които произвеждат изобилна и евтина енергия от слънцето и вятъра в продължение на много часове от деня, а за някои дори на нулеви цени, съобщи гръцкото издание Kathimerini в статия със заглавие "Гръцките ВЕИ са от полза за България". От 2024 г. насам Гърция се превърна в нетен износител на електроенергия, а от януари 2026 г. изнася около един тераватчас на месец, което я нарежда на четвъртото място по големина нетен износител на електроенергия в Европа, след Франция, Швеция, Холандия и Белгия.

Възобновяемите енергийни източници също значително подобриха позицията на страната на картата на европейските пазари на електроенергия на едро. Гърция вече не е най-скъпият пазар, както беше дълго време. Но дотук свършват добрите новини и започват парадоксите.

Парадокс, от който печелят българите

Ползата от евтиното производство от ВЕИ едва се забелязва в сметките за ток на гърците.

Основните бенефициенти не са гръцките потребители, а българите.

България вече е инсталирала 2,5 GW системи за съхранение на електроенергия, съхранявайки електроенергията, която внася от Гърция на нулеви цени през обедните часове, и която подава към мрежата си през нощта, когато цените се покачват след залез слънце, ограничавайки отклоненията.

Следователно, евтината енергия от гръцки възобновяеми енергийни източници косвено субсидира разходите за електроенергия на съседните страни, защото Гърция драстично изостава в инфраструктурата за съхранение.