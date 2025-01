Джеф Безос така и не може да изведе своя ракета в орбита - нов провал в мисията на Blue Origin (ВИДЕО)

Изстрелването на орбиталната ракета на Blue Origin - компанията на основателя на Amazon Джеф Безос - отново се отлага, този път поради „проблем с подсистемата". Първата такава ракета на Blue Origin - New Glenn - трябваше да излети в Космоса днес, 13 януари, от Флорида, но мисията беше отложена за втори път в рамките на седмица. Преди това трябваше да бъде изведена в орбита на 10 януари, но лоши метеорологични условия попречиха на инженерите.

Всъщност мисията е отлагана многократно, докато Безос иска компанията му да се превърне в съперник на SpaceX на Илон Мъск.

Blue Origin стартира дейност по същото време като SpaceX на Мъск. Конкурентът ѝ е изстрелял в орбита повече от 400 свои ракети, докато компанията на Безос не е извела нито една в орбита.

New Glenn е кръстена на Джон Глен - първият американец, обиколил Земята. След като се изстреля, ракетата носител е проектирана да се приземи на платформа в Атлантическия океан, кръстена на майката на Безос, за да може да бъде използвана отново.

"Отказваме се от днешния опит за изстрелване, за да отстраним проблем с подсистемата. Ще прегледаме опциите си кога може да е следващият опит", заяви днес Джеф Безос.

New Glenn’s inaugural mission is targeting January 13. Our three-hour launch window opens Monday at 1 a.m. EST (0600 UTC).



Join us here for the webcast hosted by Ariane Cornell and Denisse Aranda beginning an hour before launch! pic.twitter.com/SkuvkZ3m8s