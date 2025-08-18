Македонската армия на 33: Скопие поръчва ботуши за военните от Турция

"Македонската армия празнува днес своя 33-ти рожден ден, което е 33 години напредък, 33 години сигурност на родината и безопасност на гражданите, заяви министърът на отбраната Владо Мисайловски в обръщението си на централната церемония по случай Деня на армията - 18 август в казармата "Яне Сандански", предаде проправителствената медия "Нова Македония". Министърът потвържадава, че стълбовете, върху които изгражда армията и отбранителните сили, стоят здраво.

Скопие с инвестиции в отбрана

"Искам да благодаря на премиера и правителството за цялата подкрепа. Виждаме инвестициите в отбрана в действие. Инвестираме средствата, които гражданите влагат в нашата отбрана, по планиран и икономичен начин. И виждаме резултата пред нас – в новите лекобронирани и инженерни машини, в новите артилерийски оръдия „Боран“, които наскоро промотирахме, в ново и усъвършенствано оборудване, което ни позволява да кажем: македонската армия е армия на НАТО – казва Мисайловски. ОЩЕ: Армията на Северна Македония се похвали с 29 нови бронирани машини

Той добави, че миналата седмица са пристигнали 29 нови леки бронирани машини, произведени в Америка, с което броят на този тип машини, предназначени за македонската армия, достига 67 от общо 96, които са предмет на обществена поръчка. Министър Мисайловски обяви още, че тази година арсеналът от машини ще бъде подсилен с пристигането на някои бронирани машини Stryker.

Скопие поръчва ботуши за военните си от Турция

Военният министър на югозападната ни съседка изброи още безброй инвестции в отбрана, като обяви още, че предстоят и редица инвестиции за купуване на пехотна техника, малокалибрени оръжния, автоматични пушки, картечници, гранатомети, униформи, ботуши всичко необходимо. Според думите на военния министър на Северна Македония - Скопие всъщност е сключило договори с Турция за закупуване на около 4000 комплекта бойни униформи, които трябва да пристигнат през септември.

"В процес сме на допълнителна процедура за около 3400 чифта ботуши и 1800 комплекта бойни униформи", каза Мисайловски. ОЩЕ: С милиони евро: Брюксел подпомага армията на Република Северна Македония