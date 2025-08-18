Благотворителен спектакъл „За любовта...” в подкрепа на Дома за ветерани на културата и изкуствата

На 3 ноември 2025 в "София Лайв Клуб" за трета поредна година ще се състои специалното благотворително издание на спектакъла „За любовта...”, посветено на каузата в подкрепа на Дома за ветерани на културата и изкуствата в квартал „Захарна фабрика“.

Повече за тазгодишното издание

На сцената ще излязат едни от най-обичаните български актьори – Александра Сърчаджиева, Дарин Ангелов, Христо Пъдев, Боряна Братоева, Силвия Петкова, Петър Антонов, Ана Пападопулу, Петър Дочев, както и авторът и драматург Яна Борисова и маестро Милен Кукошаров.

Спектакълът ще обедини текстове на Яна Борисова с нови литературни произведения, създадени от участници в Академията за творческо писане.

В рамките на вечерта ще бъде представена и книгата „Малката София – 23 светещи истории от един град“ – сборник с кратки разкази на 23 автори, също възпитаници на Академията.

Всички средства от продадените билети, както и приходите от книгата, ще бъдат дарени за нуждите на Дома за ветерани – едно от малкото пространства в България, където творците, отдали живота си на културата и изкуството, намират дом и подкрепа в зрелите си години.

„Трябва да се грижим за артистите, независимо на каква възраст са. Това са поети, писатели, художници, актьори, режисьори, танцьори, музиканти, певци, композитори – хора, които са посветили живота си на изкуството. Ако ги нямаше тях, нямаше да има кой да ни научи какво е красота.“ – споделят организаторите на събитието.