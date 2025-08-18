Как Индия се превърна в "пералня" за руския петрол и в спонсор на Путин?

Драстичното увеличение на покупките на руски петрол от Индия след нахлуването на армията на диктатора Владимир Путин в Украйна е "дълбоко подкопаващо" глобалните усилия за изолиране на Кремъл и ограничаване на военната машина на Москва. Това пише търговският съветник на Белия дом Питър Наваро в статия за Financial Times. Той е важна фигура, която стои зад митата на президента Доналд Тръмп, а Ню Делхи вече е санкциониран с допълнителна 25-процентова тарифа заради покупката на руски петрол.

Наваро свързва търговските бариери на Индия с финансова подкрепа за Русия, описвайки сделки, които са за сметка на САЩ. "Американските потребители купуват индийски стоки. Индия използва тези долари, за да купува руски суров петрол на по-ниски цени", пояснява той.

Южноазиатската страна защитава правото си да купува петрол от най-евтиния източник. Заплахата от санкции и допълнителни мита е "неразумна" и "изключително жалка", заяви по-рано този месец Рандир Джайсвал - говорител на Министерството на външните работи в Ню Делхи.

През 2022 г. историята се промени

Исторически погледнато, Индия не е била чак такъв значителен вносител на руски суров петрол, като е разчитала в по-голяма степен на Близкия изток. Това се промени през 2022 г., след нахлуването на Русия в Украйна и налагането на таван от 60 долара за барел на цената на руския петрол от страна на Г-7. Това стана с цел да се ограничат приходите на Кремъл от нефт, като в същото време се поддържат доставките в световен мащаб. Възможността на Индия да купува на по-ниски цени беше част от този механизъм, признат от американските власти. Днес 37% от индийския внос се пада на Русия, според данни на Kpler.

Снимка: iStock

"Този скок не се дължи на нуждите от вътрешно потребление на петрол. Всъщност това, което наистина движи тази търговия, е спекулата на индийското лоби на големите петролни компании", казва Наваро. "Всъщност Индия действа като глобален клирингов център за руския петрол, превръщайки суровия петрол, обхванат от ембарго, във високостойностни износни стоки, като същевременно дава на Москва необходимите ѝ долари".

Той също така критикува индийските петролни магнати и техните връзки с правителството. Reliance Industries, която е собственост на милиардера Мукеш Амбани, е сред купувачите на руски суров петрол. Тя е закупила товари по дългосрочни договори. "Постъпленията отиват при индийските енергийни магнати, които имат връзки в политиката, а оттам – във военната каса на Владимир Путин", смята търговският съветник на Белия дом.

Той има предвид, че евтиният нефт се рафинира в Индия, препродава се по целия свят, а Путин вече е прибирал твърда валута за войната си в Украйна.

Политиката на Байдън за Индия и Русия срещу тази на Тръмп

САЩ, под управлението на администрацията на Джо Байдън, подкрепяха покупките на руски петрол от Индия на по-ниски цени, като се аргументираха, че това намалява приходите на Путин от петрол и същевременно предотвратява скока на световните цени.

"Администрацията на Байдън до голяма степен си затваряше очите пред тази стратегическа и геополитическа лудост", пише Наваро. "Администрацията на Тръмп се изправя срещу нея".

За митата срещу Ню Делхи той казва, че Индия ще бъде ударена там, "където боли – достъпа ѝ до американските пазари – дори когато тя се опитва да прекъсне финансовата подкрепа, която е оказала на военните усилия на Русия".

"Ако Индия иска да бъде третирана като стратегически партньор на САЩ, трябва да започне да се държи като такъв", допълва той в статията за Financial Times.

Шансовете на САЩ и Индия за търговска сделка са малки

Снимка: iStock

Коментарите на Наваро подсказват, че шансовете САЩ и Индия да се споразумеят на тема търговия, остават малки. Търговска делегация от САЩ, която трябваше да пристигне в Индия следващата седмица, е отложила посещението си, потвърждава пред местните медии източник от Ню Делхи, запознат с въпроса, посочва Bloomberg.

Делегацията трябваше да посети Ню Делхи на 25–29 август за шестия кръг от търговските преговори, но Индия все още не е получила отговор от Вашингтон за новите дати, казва източникът. Забавянето предизвика опасения в Ню Делхи дали двете страни ще успеят да сключат търговско споразумение до есента – цел, поставена по време на посещението на премиера Нарендра Моди в Белия дом през февруари.

Индия е единствената голяма икономика, която е засегната от вторичните санкции на САЩ заради руския петрол, въпреки че Китай купува повече суров петрол от Москва като цяло. Тръмп, който е решен да намали търговския дефицит на САЩ с Индия, обмисля възможността за по-високи мита върху Пекин. Наваро омаловажава тази възможност, като предполага, че по-високите тарифи биха навредили на американската икономика.

