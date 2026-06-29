Ракета на SpaceX ще удари Луната през август 2026 г.: Може ли да се види от Земята

Прогнозира се, че горният етап на ракетата Falcon 9 на SpaceX ще падне с голяма скорост близо до кратера Айнщайн на Луната.

Ще се види ли ударът на ракетата от Земята?

Експертите прогнозират, че около 5 август 2026 г. ще се случи уникално събитие. Горният етап на ракетата Falcon 9, висок 14 метра и тежащ 4 тона, ще падне върху Луната със скорост 8700 км/ч, което е около седем пъти по-бързо от скоростта на звука на Земята. Сблъсъкът би трябвало да се случи близо до кратера Айнщайн на границата между видимата и далечната страна на Луната. Но ще бъде ли това събитие видимо от Земята? Изданието Space пише за това.

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Ракетата Falcon 9 на SpaceX изстреля в космоса два модула за кацане на Луната през януари 2025 г. Спускаемият модул Blue Ghost на американската компания Firefly Aerospace успешно кацна на Луната през март 2025 г., а спускаемият модул Hakuto-R на японската компания ispace се разби по време на кацането си на Луната през юни 2025 г. Но горният етап на ракетата остана в космоса през цялото това време и сега, според експертни прогнози, се очаква да падне на повърхността на Луната около 5 август 2026 г.

Но ще бъде ли това събитие видимо от Земята? Учените смятат, че по време на сблъсъка на горния етап на Falcon 9 с Луната би трябвало да се появи ярка светкавица. Ударът би трябвало да повдигне и голямо количество лунен реголит, прах и скали, които покриват повърхността на Луната. Този поток от реголит може да отразява слънчевата светлина и ще бъде ясно видим от Земята за известно време.

Брайън Дей от НАСА отбелязва, че не е сигурно дали ракетата Falcon 9 ще бъде видима за телескопите, когато кацне на Луната. Вероятно е възможно, казва той, но е възможно ракетата да кацне на обратната страна на Луната или светкавицата да не е достатъчно ярка.

Уилям Кук от НАСА смята, че това събитие ще остане незабелязано от наблюдателите на Земята. И все пак, винаги има шанс това да не се случи, казва ученият. Има много фактори, които трябва да се вземат предвид, но те не могат да бъдат предвидени. Кук смята, че на 5 август си струва да насочите телескопите към района на кратера Айнщайн, защото може да имате късмета да видите този уникален сблъсък на ракета с Луната.

Брент Хари от НАСА казва, че дори събитието да не може да се види от Земята, то ще бъде наблюдавано от Лунния разузнавателен орбитален апарат, който обикаля около Луната и изучава повърхността ѝ. Може да получим някои невероятни снимки. Няма да се наложи да чакаме дълго.

SpaceX изпрати секретния космически кораб Starfall в Космоса за първи път: Какво е известно

Mеждувременно Федералната авиационна администрация на САЩ ( FAA) одобри тестовете на безпилотни капсули на SpaceX в Тихия океан. Това съобщава Gizmodo. Капсулите се наричат ​​Starfall. Те са специализирани превозни средства за провеждане на изследвания в среда на микрогравитация и доставяне на товари от орбита. В официални доклади FAA описва това развитие като „ превозно средство, подходящо за масово производство“.

Капсулите Starfall ще бъдат с форма на диск, с размери 3,1 метра ширина и 0,75 метра височина. Дизайнът се състои от масивна алуминиева горна плоча и топлинен щит от въглеродни влакна. Този щит ще предпазва капсулата по време на навлизане в атмосферата и ще бъде изхвърлен от основното тяло непосредствено преди удара. Всяка капсула ще може да носи до 1000 килограма полезен товар, който ще бъде поставен във вътрешно отделение с размери 2,5 на 1,5 на 0,5 метра.

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