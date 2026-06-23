SpaceX изпрати секретния космически кораб Starfall в космоса за първи път: Какво е известно

Компанията на Илон Мъск пази в тайна всички подробности относно новата космическа технология. Основната информация обаче е известна.

Мисията на секретния космически кораб Starfall в космоса

Във вторник, 23 юни, от космодрума в Кейп Канаверал във Флорида, САЩ, ракета Falcon 9 на компанията SpaceX успешно изстреля в космоса секретния космически кораб Starfall. Долният етап на ракетата се завърна на Земята, а се очаква Starfall да остане в орбита за неизвестен период от време. С това изстрелване компанията SpaceX на Илон Мъск навлиза на нов пазар, пише Space.

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Starfall е космически кораб, предназначен да произвежда фармацевтични и други продукти в космоса и след това да доставя готовия продукт на Земята. Информация за Starfall е станала известна едва чрез документи на Федералната авиационна администрация на САЩ, където SpaceX е подала заявление за изстрелване.

Според документите, Starfall е дисковиден обект с размери 3,1 метра ширина и 75 сантиметра височина. Този апарат на SpaceX може да носи полезен товар до 1000 килограма. Starfall може да бъде изстрелян в ниска околоземна орбита и отвъд нея с помощта на ракети Falcon 9 и Falcon Heavy.

Горната плоча на Starfall е изработена от алуминий, а топлинен щит от въглеродни влакна защитава полезния товар по време на повторно влизане в атмосферата. Спускането в атмосферата се осъществява с помощта на парашути.

Starfall няма двигатели и не е способен да се откаже от орбита самостоятелно. Все още не е ясно как космическият апарат ще се върне на Земята след демонстрационната мисия.

SpaceX не уточни колко дълго Starfall ще остане в орбита, но е известно, че долният етап на ракетата Falcon 9 се е върнал на Земята около 9 минути след изстрелването и е кацнал на плаваща платформа за кацане в Атлантическия океан.

След завършване на първата си мисия, космическият кораб Starfall е планиран да се приземи в Тихия океан, на около 1300 км от западното крайбрежие на Съединените щати.

Изстрелването на Starfall може да е началото на нов поток от приходи за SpaceX, тъй като компанията навлиза в нов, обещаващ пазар за орбитално производство, особено във фармацевтичната индустрия. Експертите казват, че производството на лекарства в условия на микрогравитация в орбита е по-ефективно, отколкото на Земята.

Междувременно стана ясно, че изхвърлено парче от ракета на SpaceX, оставено в космоса, вероятно ще падне на Луната това лято, което буди интерес, според нов доклад на livescience.com.

В доклада се подчертава, че изхвърлената част от ракетата не представлява опасност за Луната или който и да е действащ космически кораб. Въпреки това, ударът, който се очаква да се случи на 5 август на границата между близката и далечната страна на Луната, може да представлява „незначителен научен интерес“, ако създаде нов кратер, който впоследствие би могъл да бъде изследван.

13,8-метровият горен етап на ракетата Falcon 9, изстреляна в началото на 2025 г. и оттогава обикаляща около системата Земя-Луна, е заложен на карта. Ракетата достави два космически кораба до Луната: модула Blue Ghost, който успешно кацна на Луната през март 2025 г.; и модула Hakuto-R, който загуби контакт със Земята и извърши аварийно кацане на Луната.

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