Евгени от "Ергенът" 2 плакал за Валерия: Разби ми сърцето

Евгени Генчев не е известен само като поредния риалити герой, участвал в "Ергенът". Въпреки че в България той е свързван основно с с втория сезон на предаването, в чужбина представата за музиканта е далеч по-различна – там той е наричан Маестро Генчев и е аплодиран на крака. За това и за още много лични подробности от живота си разказа той в най-емоционалното си досега интервю. „Музиката ме доближава до Господ - на сцената се чувствам като у дома си“, сподели виртуоза на пианото за NOVA пред Мариян Станков – Мон Дьо.

Снимка: NOVA/стопкадър

Разбира се, сред най-чувствителните теми за Евгени бе болезнената раздяла с Валерия Георгиева, която той избра за своя партньорка на финала на романтичния риалити формат.

Снимка: bTV

Още: Потвърдено: Зендая и Том Холанд са се оженили

"Аз я бях приел за човекът, с когото ще си умра. Ала когато умираш всеки ден заради този човек, той няма място в твоя живот. Дадох ѝ последен шанс за промяна… Трябваше да настъпи цялостна метаморфоза, което нямаше как да стане. Но аз си го бях навил на пръста. В търсенето на тази фиксидея мисля, че бях прекалено краен, но ние предадохме идеята за тази нестихваща любов – защото любов имаше. Времето винаги беше нейно, и никога наше или мое. Така че прецених да не правя повече жертви със себе си. Последно заради жена плаках заради Валерия, защото тя ми разби сърцето." , разказа музикантът.

Снимка: bTV

Още: Дениз от "Ергенът" разпали мрежата със СНИМКИ от тайна сватба в Тайланд

Още миналото лято той намекна, че в живота си има нова половинка, но коя е тайнствената дама остана загадка. "Но вече не съм сам. Щастлив съм и вярвам, че най-хубавото е пред мен", отбеляза отново той.

За музиката

Евгени споделя, че на сцената се чувства като у дома си. Там е и неговото второ семейство. "Имаше един период, в който, както бях екстровертен и изведнъж се скрих. Музиката за мен дойде като клонка, за която да се хвана. Като изразно средство, където нещата, които не можех да изговоря, преминаваха чрез музиката. Страхотно е да имаш талант, но това никога не е било мой фокус. Казвали са ми вундеркинд по целия свята. Признавали са ме хора с големи титли и огромен опит. В Кралската академия от 5-6 хиляди човека влизам в тези 10, в които трима приемат с пълна стипендия. Всичко обаче опира до това – ти какво правиш с този талант?"